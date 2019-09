Del saque somos carnecita. .. Las entradas se venden como ‘pan caliente’ en el Red Bull Arena de Nueva Jersey. Acá hay muchos peruanos y todos ya alistan camisetas, bombos y banderas para alentar a la Blanquirroja. Me animo a decir que mañana seremos locales. El ‘Tigre’ ya tiene listo el once y apostaría por la ‘Pulga’ como ‘9’. Es hora de que el chato demuestre que no solo hace goles en la liga de Estados Unidos. Él es atrevido, pícaro y quiero verlo tocando con la volante, provocando faltas cerca del área. Conoce la cancha, así que a liquidar. Sí, señores...



Espero que le den unos minutos a Kevin Quevedo y Marcos López. Más allá del resultado, estos amistosos son para ir probando de qué están hechos los que vienen de atrás. El delantero de Alianza pasa por buen momento, hay que lanzarlo al ruedo, que empiece a sentir la presión, la adrenalina y agarre kilometraje. El lateral debería pelear el puesto de tú a tú con Trauco. Nilson Loyola no ha sido convocado y esta es su oportunidad para ganarse un lugar con miras a las Eliminatorias. Así es...



Aplaudo la llegada de ‘Beto’ a España, pero la firme quien tiene gran mérito es su empresario. El muchacho no se consolida en ningún equipo, pero siempre es transferido. Esta vez el delantero jugará en Segunda de España, pero estar en La Coruña siempre es una vitrina para dar el salto. Ojalá esta vez sí la haga. Así es...



Ahora quiero ver al ‘Alcanzapelotas’. A quién le echará la culpa. El parrillero ha hecho todo para no seguir en el Rímac. Acaba de ser eliminado de la Copa Bicentenario por un equipo de Segunda, sin infraestructura moderna ni jugadores rankeados y con un plantel que cuesta la décima parte del cuadro chelero. Le tocó un grupo accesible en la Libertadores y no clasificó. Y en la Sudamericana tenía todo para avanzar y fue sacado por unos venecos que tenían un arquero más gordo que Tongo. Si hubiera sido un peruano, hace rato que le habrían dado una patada en las cuatro letras. Ayayayay... Me voy, soy fuga.