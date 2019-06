Quiero ver el trabajo del ‘Tigre’, sino voy a empezar a creer en la ‘milonga’ de la que habló el ‘Conquistador’

Del saque somos carnecita. .. Ya estoy palpitando la Copa América. Desde ya preparo mi bronceador y bloqueador para recorrer las playas brasileñas y limpio la memoria de mi celular para que entren toditas las fotos de las garotinhas. Ya estuve antes por esos lares y dejé huella. Pero vamos con calma. Para Perú no hay amistosos, todos los partidos debe pensar en ganar, mañana será una revancha con los ‘ticos’ y no hay que pensar que será un paseo. Esos zambos nos atropellaron el año pasado, en Arequipa, con un 3-2 que pudo ser mayor. Quiero ver el trabajo del ‘Tigre’, variación de esquemas, chamba en pelota detenida y variantes, sino voy a empezar a creer en la ‘milonga’ de la que habló el ‘Conquistador’. Curuju...



Una de la mayores preocupaciones es encontrar al reemplazante de Yotún, que anda sentido y prefieren guardarlo para los partidos oficiales. ‘Yoshi’ tiene panorama, pase largo, se junta con el lateral izquierdo, remata de lejos y es líder en pelota parada. Aquino quedó fuera de la convocatoria, Pretell aún está crudo y ‘Orejas’ tendría que hacer esa chamba, pero no tiene marca. Así es...



ME CUENTAN QUE EN el club del final de la avenida Javier Prado hay varios futbolistas y trabajadores de oficina que están volando por el regreso de ‘Iván Cruz’. Es que en 2014, el pelucón dejó varios anticuchos, porque abandonó el trabajo y se fue sin despedirse de nadie, luego que Morelia le puso un billetón sobre la mesa. O sea, somos tan sonsos que se van tirando la puerta y aquí los recibimos como si nada hubiera pasado. Mínimo tiene que pedir disculpas a la hinchada. Ayayayay...



Ya me contaron que un grupito de jugadores de ‘La Vicky’ se fueron a comer a un restaurante y por sorteo le tocó pagar la cuenta a un volante parrillero, que casi se desmaya cuando vio que el consumo era como una ‘luca cholita’. Caballero, tuvo que meter la mano al drilo. Curuju... Me voy, soy fuga.