Sin más demora, aquí vamos.



EL DEPORTISTA: Julio Ernesto Granda, campeón mundial del Torneo de Ajedrez Senior, en Italia.



MENCIÓN HONROSA: Alexandra Grande, medalla de oro en karate, en los Juegos Mundiales de Polonia.



EL GRITO: El de Jefferson Farfán ante Nueva Zelanda. Su llanto conmovió a los 33 millones de peruanos. Con esa conquista, sacamos boleto para la máxima fiesta del fútbol.



EL ARQUERO: Leao Butrón.



EL EQUIPO: La selección.



EL DEFENSA: Aldo Corzo (Universitario). Hasta puso la cara para planchar una pelota.



EL VOLANTE: Wilder Cartagena, la rompió en San Martín y no ‘arrugó’ con la Blanquirroja. También Jean Pierre Archimbaud. Marca, mete, las gana arriba y de yapa hace golazos.



EL EUFÓRICO: Renato Tapia, con su forma de cantar el himno nacional emocionó a todo un país y ahora sus compañeros de selección siguen su ejemplo.



EL DELANTERO: Alexander Succar. Jugó en un equipo que peleó la baja, pero solito complicó a todos los defensas.



EL GOL: Luis ‘Cachito’ Ramírez (Alianza Lima) a Sporting Cristal, en la quinta fecha del Clausura.



EL EXTRANJERO: Luis Aguiar (Alianza Lima). Todo ‘lenteja’ y entrometido, pero la hizo.



EL TERCO: Adrián Zela. Un año se retiró para vender diamantes. Otro jugó en la liga de Barranco y muchos lo vacilaban diciéndole ‘retírate’. Les tapó la boca a todos con su convocatoria y arrochó a Alianza, que participará en la Copa Libertadores 2018.



EL ASOLAPADO: El ‘Profe’, que riega una plantita por Surquillo.



EL PEOR EMPRESARIO: Uno que se nombró gerente de un club norteño. Llenó el equipo con sus representados y se fue derechito a Segunda.



EL NEGOCIADOR: Un arquero gordo. Iba ofreciendo ‘fichas’ a todos los equipos para que se tiren para atrás por orden de un ‘Petipán’.



El MATÓN: El ‘Iraní’ (Melgar), que le pegó a una colega.



LA PARTIDA MÁS FESTEJADA: La del ‘Cabezón’ antipático. Se quitó a México y sus jugadores volvieron a entrenar con alegría.

EL TÉCNICO: Pablo Bengoechea. Campeón del Apertura y Clausura.



EL PREPARADOR FÍSICO: Modesto Turren (Alianza Lima). Hizo correr a gordos, viejos, ‘bomberos’ y tortugas.



EL MÉDICO: Julio Segura (selección). Un trome de aquellos. Cura hasta las resacas y no tiene ‘rabo de paja’ porque en una aclara cuando lo quieren embarrar. Hasta los peloteros extranjeros van a su consultorio.



EL KINESIÓLOGO: José Artola (U). Te masajea y levanta el ánimo.



EL JEFE DE EQUIPO: Desierto. Todos inflan las facturas de los hoteles.



EL AGUATERO: Mi tío ‘Agüita’ Luna, rosado de rosados antes que sus viejitos se conocieran.



EL UTILERO: Miguel Linares (Sporting Cristal). Van a vender el club y el hombre sigue por su chamba.



EL MEJOR ÁRBITRO: El dinero. Determinante en algunos resultados.



EL MEJOR ADMINISTRADOR: Johan Vásquez. ‘Marketeó’ al Boys y regresaron a Primera.



EL PEOR ADMINISTRADOR: Carlos Moreno, que parece que fuera hincha de Alianza, porque todo lo que hace perjudica a su propio equipo. Su calculadora es buenísima. No resta ni divide. Solo suma.



El JEFE DE PRENSA: Francisco Cairo del Instituto Peruano del Deporte. Levantó la imagen de ese organismo.



EL DESLEAL: ‘Ray Sepúlveda’, que tenía todo arreglado con su empresario para ir a México, pero lo dejó por irse con el ‘Guía Sexual’.



EL ‘JOSÉ OLAYA’: ‘Ñol’, que igualito que el ‘Héroe de la patria’, tiene su fuente de operaciones en Chorrillos.



EL TÉCNICO DE SEGUNDA: Mario Viera (Sport Boys). Se lleva bien en la cancha y bares con sus pupilos. Lo bueno es que hizo subir a la ‘Misilera’.



EL JUGADOR DE SEGUNDA: Crifford Seminario (Sport Boys). Habla en cancha. Y no es ‘soplete’ de este diario como cree su jefe.



LOS DECENTES: Los jugadores del Hualgayoc, que no se dejaron romper la mano y ganaron a los ‘poetas’.



EL SALADO: Mario ‘Ropero’ Flores. Disputó 3 finales de Copa Perú y todas las perdió.



EL TÉCNICO DE LA COPA PERÚ: ‘Puchito’ Flores. (Binacional).



EL MEJOR JUGADOR DE LA COPA PERÚ: Jack Durán (Binacional).



El ENFERMITO: La ‘Magia’, que alquila depas y mete menores de edad.



EL ANIMALISTA: ‘Ven a mi casa’. Se preocupa por los perritos abandonados y los gatitos sin cobijo.



EL SOLTERO CODICIADO: El ‘Loquito’ Delgado. Levanta señores cuerazos, pero sigue traumado con ‘Fernandita’.



EL ‘CHOCLÓN’ CODICIADO: ‘Puchungo’. Cuidado que ya bordeas la base 5 y vas a necesitar enfermeras y no novias.



EL ‘CACHARRERO’: Adrián Zela, que entra al ‘Barranco bar’ y las chicas hacen cola para darle un besito en la mejilla. Está en monto y nombrada.



EL CHANCADO: ‘Tyson’, cada vez juega menos, pero nadie duda que el título es vitalicio.



EL BUEN PAPÁ I: El presidente de un club con camiseta con franja, que contrata a su hijo con buen sueldo y presiona para que lo pongan.



EL BUEN PAPÁ II: El técnico que le pide a su presidente que le contraten jugadores que representa su engreído.



EL ACOMPLEJADO: El delantero gordo que trampeaba por las mañanas. Estuvo tres meses en Argentina y habla como ‘che’.



El PAQUETE: Mauricio Mazzetti de Juan Aurich. Es más vivo que ese viejito que dijo: ‘Me gané alguito’.



EL OLVIDADO: Jean Deza. Proyecto de crack que ya parece ‘Cortadito’, porque para picando.



EL ‘MANCO’: El ‘Piqui’. Se pintaba de malo, parador y el ‘Rayo’ lo reventó delante de todos sus compañeros.



LA MALA INFLUENCIA: Ese ‘Chino Cake’ que nadie sabe de qué vive, pero todos saben quién le da de comer.



El ‘PARTIDO’: La ‘Magia’, porque su causa de la selección se llevó a su enamorada al Caribe.



El ‘LLORÓN’: El zambito ‘Talareño’. Llama en la madrugada a la actriz pidiéndole reconciliación. Ya fue.



EL RAJADO: Segundo año consecutivo es para la ‘Hiena’. Que se porte bien en México porque de allá lo sacan arrancado. Y si no cree, que le pregunte al ‘Rei’.



EL ‘CANERO’: El ‘Diablito’ que durmió en una celda por manejar borracho.



LA ‘CANDY’: La blanquita del Centro de Lima. Conoce muy bien a una ‘Pulga’, a un defensa zurdo y a un volante, ex-La Florida, que hoy se viste de ‘Lobo’ en la tierra del Chavo.



EL TRAMPOSO: El ‘Cholito’ del Rímac. Marcó un gol fuera de casa y demoró en firmarlo.



El ‘SONSO’: ‘Rabanito’. Dejó a la ‘patrona’ por una anfitriona. A la primera lesión, ella lo ‘adornó’.



LA CANEADA: Jessica Tejada. Sigue en una celda por cruzar la línea y firmar sin revistar los documentos.



EL ‘CAFÉ DON LUCHO’: Sigue ganando el ‘Zorro Chupe’. Su padrino es el ‘Rey de los casinos’, que es ‘paganini’ al mango.



EL PERSONAJE: Ricardo Gareca



EL FUTBOLISTA DEL PUEBLO: Edison Flores. Amado en todo el Perú. Sus ‘orejas’ son un símbolo de la patria.



EL DIFERENTE: Paolo Guerrero.



EL JUGADOR: Leao Butrón, por sus manos Alianza acabó con una racha de 11 años sin título.



LA REVELACIÓN: Aldair Fuentes (Alianza Lima). Grandazo y de buen despliegue que hace recordar al ‘Patrón’ Velásquez.



EL GOLEADOR: Irven Ávila (Sporting Cristal) con 22 tantos.

LOS COLEGAS

MEJOR PROGRAMA DE TELEVISIÓN: Fútbol en América.



MEJOR CONDUCTOR DE TV: Daniel Peredo (Convocables/CMD).



MEJOR COMENTARISTA DE TV: Erick Osores.



MEJOR COMENTARISTA DE TV EN CABLE: Lucho Trisano (Best Cable).



MEJOR RELATOR DE TV: Daniel Peredo (CMD) y ‘Toño’ Vargas, la voz inconfundible de América.



MEJOR REPORTERO DE TV: Fernando Egúsquiza (Latina).



MEJOR PROGRAMA DE RADIO: ‘Capital Deportes’ y ‘Campeonísimo’ de Radio Moderna.



MEJOR RELATOR DE RADIO: Elejalder Godos (Ovación). Pasan los años, su garganta sigue intacta y nadie le hace sombra.



MEJOR COMENTARISTA DE RADIO: Carlos Alberto Navarro (Exitosa Deportes Noche).



MEJOR REPORTERO DE RADIO: Anderson López (Ovación).



EL CORRESPONSAL: Juan ‘Matao’ Palacios.



EL ANIMADOR: Lalo Archimbaud.



EL PRODUCTOR DEPORTIVO: Luis Carrillo Pinto.



LA WEB DEPORTIVA DEL AÑO: Ovación.pe