Del saque somos carnecita... El fútbol es corto, muchachos. Los años pasan volando. Ese ‘Ratón’ que tiene una pelea de gatos en la cabeza fijo que el otro año vuelve a jugar porque nunca hizo un buen contrato y tiene más canales que el cable. Los que están ganados, aprovechen, inviertan su plata en propiedades y no estén cambiando de carros porque eso es un ratito. Y a los que están empezando, sean serios, profesionales y cuiden su cuerpo, que es su herramienta de trabajo. Júntense con buenas personas que les sumen y no alcahuetes, ‘chupes’ y ‘zorros’ que solo aparecen cuando hay billete y ‘cueritos’. Así es...

Hoy es la primera final por el título de la Liga 1. Después de un año y ocho meses se reabren los estadios para el fútbol local. Que sea una fiesta deportiva y los hinchas se comporten a la altura. Estamos hartos de violencia y desadaptados. Que las dirigencias de los clubes sancionen a esos malos seguidores para desterrar de una vez a los barras bravas. Sí, señores...

Me avisan que la ‘Muela’ anda en su mejor momento con las chicas. Este año casi no ha jugado, tampoco es bueno en el baile, pero tiene carisma y varias lo siguen. Eso sí, a ninguna le ofrece relación estable y ellas le aceptan. Su nueva amiga con derechos es Tessy, una mamacita a la que le sobra billete, pero le falta amor y aceptó las condiciones. El que puede, puede...

‘GISELO’ TIENE NUEVA CONQUISTA

Ya me contaron que ‘Giselo’ es podrido al ‘mango’ con su nueva conquista. En una le dijo que ponga en privado su cuenta de Instagram y así evitar a los ‘zapatos rotos’, ‘partidores’ y ‘largadores’. Aunque algunos dicen que lo hace porque no quiere que el ex de la chica se entere que anda en saliditas con él, y todo porque el patita es obsesivo y desde que terminaron la ronda y le hace la bronca a todo el que se le acerca. Guarda ahí...

Me avisan que el ‘Pitbull’ se fue de vacaciones sin su amorcito. Unos afirman que ella se quedó para ver unos negocios y otros aseguran que lo dejó irse solo porque sabe que en esas escapadas al norte del país hay harto trago y el hombre, con dos vasos de whisky, se le afloja la mano y se desahoga. Asu... Me voy, soy fuga