Del saque somos carnecita... Me pasan la voz de que ‘Acasexo’ anda bajo de fichas. Ya vendió sus casas de La Molina y San Miguel y volvió donde sus viejitos en ‘Santa Rosa’, frente al aeropuerto. Pero el hombre es full chamba, así que abrió su academia de fútbol en la misma zona para tener un ingreso fijo. También se ha reconciliado con un amor de chibolo, una chica que fue mamacita y cuyo nombre empezaba con C de Carlita. Por eso aconsejo a los peloteros que guarden pan para mayo, porque la carrera es corta. Y no va a ser...



Hay un runrún fuerte de que ‘Ray Sepúlveda’ sigue cometiendo errores. Hace unos días llegó a ‘visitarlo’ una flaca del Rímac a México. No es una familiar, tampoco su ‘firme’, pero sí lo quiere, porque duermen juntitos y lo engríe como a él le gusta. En su depa suda más que en la cancha. Todavía no la hace en su equipo y ya arma desorden. No cuida las llantas. Primero te ganas un nombre a base de trabajo y después puedes hacer travesuritas. Curuju...



Así que ese gordo paraguayo y goleador de un club de la selva renunció al equipo. Como ‘liquidaba’ seguido, miró a quien no debía, una señorita que administraba un negocio frente a la plaza de Armas de Tarapoto. El ‘duro’ de la chica le pidió que mejor era que se vaya a su tierra y sacó la cola en ‘one’. Allá no te hablan dos veces. Entiendes o te vas al piso. Ayayayay... Me voy, soy fuga.