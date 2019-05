Del saque somos carnecita... Salió la lista de 40 preseleccionados y la firme que será brava la competencia para quedarse entre los 23 para la Copa América de Brasil 2019. Ya no sirve hablar de los que no están. Pero eso sí, hay que hacerle seguimiento a Andy Polar, Jean Deza, Marcos Llyulla y Carlos Cabello. Los que vienen de afuera están más cuajaditos. Hay material para guerrear en el campeonato. Diría que el ‘Tigre’ tiene más opciones en cada puesto. Paolo Guerrero y Jefferson Farfán son los más tíos, son categoría 84, pero son lo mejor que tenemos en ofensiva. Es una buena oportunidad para que se muestren los más chamaquitos. Sí, señores...



El ‘Rayo’, que se lesionó en México, hace su rehabilitación en Barranco Bar. El domingo era el amo y señor del local. Allí le ponen paños calientes y fríos. Pero la ‘corriente’ es de su cosecha. Ah, el zambito es de buen corazón. Le ha regalado una ‘nave’ al actual compromiso de su mamá, que lo apoyó cuando era chibolo y hasta le daba para su pasaje y pueda ir a entrenar. El padrastro taxeando se gana los ‘frijoles’. Vale...



Ya me contaron que ‘Tyson’ ni bien se enteró de que el ‘Orejas’ estaba en Lima, lo patrulló por tierra, aire y agua y por fin lo ubicó en San Luis. Le hizo la guardia, le habló bajito y el chibolo le ‘rompió la mano’ con dos billetazos verdes. El cara de boxeador prometió no volver a ‘constiparlo’. Curuju...



Me cuentan que un gordito, que no ruge pero le dicen ‘Tigre’ y que tiene voz de pito, anda dando vueltas por San Miguel. Dizque ronda por un viejo amor, una muchachita con la que tenía grandes planes, pero todo se cortó porque ella se fue de viaje. Como ha retornado soltera y sin compromiso, él se ha ilusionado. Ya es máster y sigue con la joda. Rexuxa...



