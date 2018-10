Del saque somos carnecita... El clásico español fue un partidazo. Quedó claro que este Real Madrid, sin Cristiano, es un equipo ahí nomás, no asusta, sin ideas y por eso se comió una ‘manito’ del Barcelona con un Luisito Suárez que venía siendo criticado, pero tapó la boca con su ‘hat-trick’. El ‘Barza’ no extrañó a Messi, porque tiene un ‘asesino’ del área como el uruguayo, que te define de todos los estilos. Ayer marcó de penal, de cabeza, toque sutil y estuvo a punto de hacer un ‘escorpión’. Bale y Benzema no le hacen ni cosquillas al ‘Pistolero’. Y no va cher...

Se acerca la parte final del Clausura y la firme que los ‘pitos’ están haciendo la del ‘Chavo’. Dos ejemplos claritos: en el Boys - U, una manazo más grande que el matamoscas del ‘Cuto’ en el área y el árbitro Kevin Ortega se hizo de la vista gorda. Penal clarito que no cobró. La otra, ayer en el Alianza-Cantolao, el zambo Kambou casi le rompe la pierna al chibolo Quevedo en el área y en otra, el mismo africano se lo llevó de encuentro mismo ‘Chosicano’ a Hohberg y en ambas, el réferi Renzo Castañeda no pitó nada. Quiero pensar que se les fue la lancha y no que hay intereses. Aunque a estas alturas del torneo cualquier cosa puede pasar. Hummmmmm...

La segunda división es para llorar. Hace semanas que Willy Serrato a las justas junta ocho jugadores para no perder por walk-over, pero se come de cinco para arriba y en el año le han anotado 115 goles. Hualgayoc es otro que tiene deudas y esperaba pasar a la siguiente fase para recién pagar. Ahora, por vivo, lo han descalificado y fácil que meterá cabezazo. La Federación debe poner mano dura a los clubes para que solo participen los solventes, de lo contrario seguiremos teniendo el mismo fútbol mamarracho de siempre. Así es...

Tremenda campaña de la ‘Mosca’ en Bolivia. Chapó un recién ascendido como Royal Pari, por el que nadie daba un sencillo, y lo ha hecho protagonista, líder absoluto y a falta de 9 fechas apunta para clasificar a la Libertadores y definir el título nacional. En el Rímac lo botaron con el cuento del estilo y en Alianza, por exigente, no fue respaldado. Aquí preferimos parrillerazos como un ‘pelado’ que dejó tirado a su equipo por irse por más billete a un club del ‘Ombligo del mundo’. La pega de asistente, pero es el que hace y deshace todo porque tiene un padrino en San Luis. Qué feo... Me voy, soy fuga.