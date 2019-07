Del saque somos carnecita... En calles, discotecas, restaurantes, hogares, bares y huariques, la gente sigue comentando los triunfos que lograron Gladys Tejeda, Cristhian Pacheco, Diego Elías, Hugo Del Castillo, Marcela Castillo y Luis Bardalez. Cada uno de nuestros campeones tiene una historia de lucha y sacrificio detrás de escena. Son chicos que se sacaron la mela, lucharon contra la adversidad, escasez de recursos y apoyo, dejaron de lado fiestas y amigos por lograr sus sueños. Les ganaron a rivales que los triplican en logística y ayuda de auspiciadores. Tampoco hay que dejar de mencionar a los otros representantes peruanos, que a pesar que no ganaron medallas hicieron su mejor esfuerzo, pero no les alcanzó. Si así la rompen con poco, que sería si nuestros deportistas contaran con el apoyo de todos. Asuuuuu...

Recorro la capital y me da gusto ver a los hinchas enchufados con los Panamericanos 2019. Esto motivará a que muchos no solo vean al fútbol como único deporte por practicar. Solo espero que las federaciones aprovechen la infraestructura que quedará, darle buen uso, contratar buenos entrenadores y repotenciar sus disciplinas. Es hora de mirar hacia el futuro. Sí, señores...

Hoy debuta la Sub-23 de ‘Ñol’ Solano. El equipo no tiene estrellas, pero sí una columna vertebral sólida. En el arco, Cáceda tiene la oportunidad de mostrarse y decirle a Gareca que puede pelearle el puesto a Gallese en la selección mayor. El central Aldair Fuentes debe confirmar todo lo bueno mostrado desde que volvió Bengoechea a Alianza. En el medio, Edu Oliva será el eje sobre el cual gire el equipo y arriba Mauricio Montes tiene la gran chance que no se le dio en la Blanquirroja. El delantero, de 37 años, ha recibido críticas por su llamado, pero la vida le da su revancha, quizá la última en el fútbol, para demostrar sus cualidades de gol. Kevin Quevedo y el chamaco Andy Polar deben tomar su pastilla de desahuevina y romper cinturas a los ‘charrúas’. Es una buena vitrina para destacar y pensar en un buen contrato en el extranjero. Y no va cher... Me voy, soy fuga.