Entramos en la recta final, la etapa donde todo tiene que ser bien trabajadito con miras a Rusia 2018

Del saque somos carnecita... Entramos en la recta final, la etapa donde todo tiene que ser bien trabajadito, caminar fino, nada de relajos ni mucho menos creerse lo que no son. Somos un equipo ordenadito, luchador y que no baja los brazos. Esos triunfos en los ‘yunaites’ solo sirven para la estadística. Los europeos no van a jugar así el Mundial. Hay que asumir que vamos a enfrentar a rankeados como Pogba, Mbappé, Griezmann, entre otros de la selección de Francia, pero los daneses también llegan con sus bravos. El capitán Christian Eriksen, que aparte de conocerla con la pelotita juega en el Tottenham, es goleador. Además están el arquero Kasper Schmeichel (Leicester City), Andreas Christensen (Chelsea) y Thomas Delaney (Werder Bremen). Todos en ligas de respeto. Así que a olvidarnos de la hazaña de la clasificación y chambear con humildad. Y no va a ser...

El lunes pasado, en el Centro Empresarial de San Isidro, se reunieron el clon de ‘Abramovich’ con otro que era igualito al empresario del delantero que hizo mucho goles en Alemania, pero ahora bajó con su equipo. Hablaron largo y tendido y, en muchas partes de la conversación, se referían a la lista final del ‘Tigre’. Hummmmm...

Todo se sabe. La mamacita que jugó vóley y casi gana el Miss Perú, cuyo nombre empieza con K de Keith, le armó un escándalo a su pareja. Es que descubrió que el patita, vía ‘wasap’, se escribía con una tal Narda, del Barrio Médico de Surquillo. Ella le avisaba que estaba sola en su depa y allí reventó el ‘chupo’. Asuuuu... Me voy, soy fuga.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.