Del saque somos carnecita... La firme que el parrillero que dejó el Rímac por irse a su tierra se lamenta todos los días por haber tomado esa decisión. Desde que llegó nunca fue titular y apenas entra en los segundos tiempos. Aquí era goleador, se paseaba con los rivales, inamovible en el once. Pero con 33 ‘cheques’, esas ‘llantas’ no están para la alta competencia y por eso ya ni siquiera sale en lista.

Eso le pasa porque su ‘patrona’ lo puso contra la pared cuando lo descubrió que era traviesito con una miraflorina. Metió el cuento de que deseaba jugar en su país y se quitó. Ahora desea volver, pero en La Florida no le abren ni la ventana porque tiró barro con ventilador a la directiva. Ayayayay...

Fórmula 1: Revelan por qué Fernando Alonso abandonó el GP de Bahréin

Los refuerzos que llegaron a un cuadro norteño están chapando un sencillo. Cuando conversaron con el ‘man’ del club, quisieron ‘florear’ que habían jugado en Europa, selección y equipos grandes. El tío que parece alemán los parchó en ‘one’, les recordó que se habían ido pa’ La Habana y a su edad no estaban para exigir. Al final atracaron las monedas que les ofrecieron. Pobechitos...

La verídica que la ‘Roca’ y ‘Revoreitor’ están jugando gratis. Ayer fueron una puerta abierta en sus equipos y compitieron por ver quién era más malo. A los dos se les chorreó el balón, fueron superados en velocidad y al final hubo empate técnico. Ambos quedaron debiendo puntos. Nooooo...

Tremendo partido que tuvo el ‘León’ Zambrano’ con Boca Juniors el último domingo. No solo marcó su primer gol, sino que ratificó que pese a las críticas le da seguridad a la zaga. Ahí están los números, ha jugado 21 encuentros, ganó 10, empató 10 y solo perdió uno. Y no va cher... Me voy, soy fuga.