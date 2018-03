El ‘Rei’ ordenó su vida gracias a su nueva pareja

Del saque somos carnecita… La firme que hay jugadores que no cambian. La ‘Hiena’ está en problemas en México. No muestra buen nivel en su club y encima lo ‘ampayaron’ jugando Fútbol 7, a mitad de semana, con una mancha de causas. Allá no creo que le aguanten sus engreimientos y esa indisciplina. Es una pena, pero ese muchacho tiene una pelea de diez gatos en la cabeza. Ojalá no acabe mangueando. Qué feo…



El ‘Rei’ ordenó su vida. Su nueva pareja le habla, aconseja y acepta su opinión. Lo que cobra en Tarapoto es lo mismo que iba a ‘chapar’ en el Callao, pero la señora le dijo que mejor se iban a provincia, porque allí todo es más barato y podían ahorrar mucho más. Se arrancó para allá y ya abrieron su cuenta para un crédito hipotecario. La importancia de la tranquilidad emocional y sobre todo saber escuchar. Vale…



Así que ‘Toñito’ le pagaba la universidad a una jovencita de 8 puntos. La chiquilla estudia al final de la avenida Javier Prado, pero ahora el volante tuvo que decirle que no la iba a seguir ‘apoyando’ porque anda desocupado. Ella, como ya no lo puede sangrar, ya ni le responde el ‘wasap’. La última vez la timbró, le propuso ir a pasear, pero la señorita le respondió que la llame en una hora y hace más de dos meses que no le contesta. Asuuuu...



Quien acaba de ser papá por tercera vez es ‘Malingas’. Por si acaso, con su esposa, la de siempre. El delantero ya está viejo para ‘trampear’ y encima, como ya está de bajada, cuando sale nadie lo mira. Tuvo su cuarto de hora y hasta bailó en el programa de Tinelli. Hoy no lo invitan ni a polladas. Ayayayay...



¿Se acuerdan del ‘Pato’, campeón el 84’ con la ‘Misilera’? El jueves, plan de mediodía, estuvo en el municipio de San Juan de Lurigancho. Fue a cobrar un billete, le pagaron, se fue a comer un cebichito y después se arrancó a Chiclayo, donde dirige un equipo de Copa Perú. Vino a Lima solo a chapar su drilo. Provecho… Me voy, soy fuga.