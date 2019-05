Del saque somos carnecita. .. Todo se sabe. Ya me contaron que un ‘charrúa’ de un club que tiene su estadio cerca de la avenida México y que es hincha del ‘Godoy Cruz’, anda pegado al YouTube viendo temas de cumbia y todo porque hay una bailarina que siempre sale acompañando a los grupos. Ya prontito les voy a dar el nombre y lugares de presentación de la artista. Ayayayay...



Así que el ‘Potón’ pidió nacionalizarse peruano porque hace 13 años vive en el Perú. Se acostumbró a nuestra tierra, costumbres y gente. Lo que se olvidó mencionar es que hace 4 años no puede abandonar a su ‘trampita’, que ya parece novia. Una fulanita de Jesús María, con la que se ‘encierra’ cada vez que mete el tango que tiene un almuerzo con el equipo. Rexuxa...



¿Se acuerdan de la señorita que dejó a un delantero de la ‘Blanquirroja’ y se fue de viaje con su ‘padrino’, al que le encanta deslumbrar a las chicas en paseos de yate? Bueno, ahora ella tiene un nuevo amor, es un central que apellida como una de las 3 carabelas del tío Colón. La flaca conoce a los seleccionados más que el mismo ‘Tigre’. El argentino les habla y aconseja. Ella hasta los viste. Curuju...



Me cuentan que el ‘Rei’ será papá por tercera vez. Hace rato está plantado, no anda en escándalos, pero igualito lo tiene arrimado el ‘Cabezón antipático’, que no lo quiere y lo más seguro es que ya esté pensando en abrirse a otro equipo. Eso sí, que no se deprima, porque recae en el trago. Así no es... Me voy, soy fuga.