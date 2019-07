Renato Tapia es nuestro ‘capitán del futuro’, que se mentalice en seguir creciendo, que el fútbol le dará su revancha

Del saque somos carnecita. .. Me llaman y preguntan: ¿Bombardero, por qué a pesar de ser subcampeones en la Copa América, nuestros jugadores no van a ligas importantes? Los seleccionados, de manera individual, no brillan todas las semanas, pero el trabajo grupal en la Blanquirroja los repotencia y hace ver diferentes. Vuelven a sus clubes y tienen un notorio bajón. Otra razón es que muchos están anteponiendo el tema económico. Están en todo su derecho, pero me gustaría ver a varios en equipos de Francia, Alemania, España o Italia, y no en Arabia, China o un torneo que nadie ve. Así es...



El Feyenoord de Holanda ya le dijo a Renato Tapia que no lo tiene en sus planes. Yo le digo al volante que vaya pa’lante, recién tiene 23 años, que su empresario le busque un equipo en Europa, aunque sea de media tabla, pero que siga en una Liga exigente. Al belga Romelu Lukaku, Mourinho lo botó del Chelsea por fallar un penal, no se tiró al río y se fue al Everton, destacó, fue goleador y otra vez ‘Mou’ tuvo que comerse su orgullo para pedir su fichaje en Manchester United. Otro caso es el español Álvaro Morata. Real Madrid nunca le tuvo confianza y el delantero tuvo que irse a Juventus, la rompió y el Madrid tuvo que volver a comprarlo. Años atrás, el chileno Iván Zamorano era quinto delantero en Real Madrid, le dijeron que busque equipo, se quedó, la luchó y no descansó hasta ser tomado en cuenta, donde lo ganó todo con los ‘galácticos’. Así hay muchos casos. Tapia es nuestro ‘capitán del futuro’, que se mentalice en seguir creciendo, que el fútbol le dará su revancha. Y no va cher...



Se han jugado dos fechas en el Clausura y parece que Alianza y la ‘U’ pelearán por el título. Cristal está metido, aunque por ahora está pensando más en la Sudamericana. En La Victoria, el ‘Profesor’ tiene llegada con el plantel, que mata por su técnico. Los cremas han mejorado su juego y ese ‘Messi boliviano’ la puede hacer. No es un ‘monstruo’, tampoco un ‘picapedrero’. Varias cinturas va a romper. Melgar siempre es jodido y la altura le ayuda, en cambio Real Garcilaso no es el de otros años. Abajo esa pelea entre Boys, San Martín, Comercio y Pirata va a ser de infarto. Sí, señores... Me voy, soy fuga.