Del saque somos carnecita. .. Me revientan el fono para que les diga quiénes son los ‘rankeados’ que ahora no se pueden ver porque uno se metió con la que fue mujer del otro. Para mí, es puñete. No se puede cruzar la línea. Hasta los tramposos y jugadorazos tienen códigos y el personal del amigo se respeta y, más aún, si hay chicos de por medio...



Pero los venenosos dicen que el arañado no se moleste mucho, porque él hizo lo mismo con otro colega y pasó piola. Yo creo que si hay millones de chicas solas y me sobran las fichas, para qué voy a chocar justo con la ex de mi causa. Mejor lo dejo ahí...



‘Sotana’ ya le puso precio al chibolo Concha, que pinta para crack. Pide un palo verde por la mitad del pase del volante que llenó los ojos del ‘Tigre’ desde que lo llevó de sparring al Mundial. El chico es un buen prospecto, la conoce, es atrevido con la pelota en los pies y puede llegar lejos. Me parece perfecto que pidan un buen billete por su pase, ojalá nomás que el ‘matador de cucarachas’ no sea el encargado del colocarlo en el extranjero porque si es así, el empresario verá primero su bolsillo y luego el futuro del chamaco. Qué feo...



Así que la ‘matadora’ que fue ‘troleada’ hace poco está armando un equipo de desconocidas para dirigir nuestro deporte. Son sus amigas que jugaron con ella, cuando no le ganábamos a nadie. La peor época de nuestro vóley. Plop...



Pablito, el que habla como español, anda agrandado. Bajó a un tono en Surco y una morenita se le regaló pero no le hizo caso. Antes de irse de la rumba se acercó donde la ricura y le aclaró a la muchacha que el mismo color no corre y él solo mira blancas. Asuuuu... Me voy, soy fuga.