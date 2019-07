Del saque somos carnecita... La firme que yo aplaudo cuando un jugador hace un contrato millonario, aumenta ceros en su cuenta bancaria y asegura económicamente a su familia. Pero lo malo viene cuando ese fichaje te baja de nivel. Creo que el talento de la ‘Culebra’ da para hacerla en otra Liga, donde se mantenga a nivel top. Fue el mejor jugador de la selección en el Mundial de Rusia, pero después dejó el Watford de Inglaterra para ir a Arabia y en la Copa América se vio que no era el mismo. Ojalá que otros seleccionados sepan elegir bien, porque se necesita futbolistas que tengan continuidad y exigencia para que la ‘Bicolor’ siga creciendo. Sí, señores...

Ayer lo dije, Cristal no debe confiarse con Zulia de Venezuela, pese a que era favorito porque en la cancha las billeteras no juegan. En defensa fue un desastre y le costó caro. Ante Alianza Lima jugó con suplentes pensando en este encuentro de la Sudamericana y al final perdió los dos. ‘Revoreitor’ fue un portón abierto y los ‘llaneros’ se tomaron una tizana con tostadas cada vez que lo encararon. El 0-1 es remontable, pero ojalá que el ‘alcanza pelotas’ no haga la del ‘Chavo’. Así es...

Ya me enteré que el ‘Loco’, que dicen que anda misio, se dio el lujo de rechazar un business de diez mil coquitos. Lo llamaron de una minera para que inaugure un campeonato, pero dijo ‘más pallares con tallarines’ y gracias, pero no. O sea que el hombre sigue fondeado y si debe plata a un banco es porque se olvida de pagar las cuotas. Quéeee... Me voy, soy fuga.