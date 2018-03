Del saque somos carnecita... El ‘Rey de los bloopers’ anda en serios problemas. Se había reconciliado con su mexicana, pero trampeaba con una arequipeña. El temita es que ambas tienen la barriguita hinchada y cada una ya sabe que existe la otra y lo han amenazado con visitarlo. Ese muchacho tiene más ‘estadios’ que Buenos Aires, Argentina. A su mare...



La firme que ese marcador de apellido de una ciudad del norte debe tener dignidad y quererse un poco. Timbra todas las noches a la actriz de rulos, que un par de veces ha hecho que responda su español, pero el jugador corta y al rato vuelve a marcar. Cuando ella le habla, le ruega para volver. Se humilla hasta las hueveras. Yo me como mi mela y duermo abrazado de mi almohada antes que rebajarme. Rexuxa...



Un nuevo peloterito anda rompiendo corazones en el ‘Barranco bar’. Su nombre empieza con R de Rafa, juega para un equipo que recoge la basura. Es calladito, silencioso, malo para el floro, pero se para en una esquina y las manzanitas se le regalan. Es cacharrero y no necesita hacer luz con la billetera como otros paganinis. Curuju...



Así que ese delantero gordo y que habla como argentino quiso otra vez charlar con la hija del dirigente. La ‘wasapeó’ y la señorita le aclaró que le iba a responder por última vez: ‘Olvídate de mí, ahora salgo con un soltero y hombre de verdad’. Ya no existen los duros. Y si hay, son pocos. Ayayayayay...



Los clubes que jugaron la última final de la Copa Perú están haciendo cola en San Luis. Hasta hoy no les depositan la guita que les corresponde por haber avanzado a esa instancia. Los están meciendo, como si no tuvieran fondos. Así no es... Me voy, soy fuga.