Me pasan la voz de que el ‘Rey de los bloopers’ anda palteado porque se probó el hilo dental de una chica

Del saque somos carnecita... Por siaca, reapareció la ‘Sucesora’. Luego de pasar por varios canales, incluso los de cable, ahora tiene un amigo secreto, que es ídolo en su nuevo club, pese a que llegó del ‘compadre’. Dicen que las citas con el ‘enano’ son en un depa del Barrio Médico, en Surquillo. Ya me parecía raro que no supiera nada de ella. Estaba en su siesta. Rexuxa...



Me pasan la voz de que el ‘Rey de los bloopers’ anda palteado, apeligrado y todo por culpa de la chica de Surco viejo. El zambito, en la intimidad, es travieso, juguetón y se probó el hilo dental de la chica. La flaca le tomó la foto y cuentan que ya la soltó en un grupo de ‘wasap’, donde están sus causas. Guarda que así empezó ‘Cacho’ y varios que perdieron por curiosidad. Noooooo...



Aaatención, mucha aaaatención con lo que pase en el Cusco. A los palomillas no se les puede escapar la tortuga. Voy a filmar todos los movimientos de ese de negro, amarillo, azul o rojo. No estoy insinuando ni mela. Solo le tengo miedo a un dirigente que toda su vida ha ido por la chueca para salir airoso. Todo lo ve ‘negocios’ para bien o mal. Y muchas veces ha sido acusado de ‘arreglar’ banderines y conciencias. ¿Quién es? Todos lo ‘chaben’. Lo dejo ahí...



Tremenda bronca la del ‘Cali’ y el ‘Colorado’, a quien le cantaron sus verdades sin pelos en la lengua. El hombre le daba con todo a los ‘mapochos’ por su protesta reclamando un mejor nivel de vida. Y el ‘Tanque’ lo parchó: ‘El día que tú ganes el sueldo mínimo, vas a entender todo lo que está pasando en Chile’. Ayayayayay... Me voy, soy fuga.