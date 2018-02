El ‘Rey de los bloopers’ perdió la cabeza por mamacita que trabaja en empresa de teléfonos de Moyobamba

Del saque somos carnecita... Todo se sabe. El ‘Rey de los bloopers’ ha perdido la cabeza por una mamacita que trabaja en una empresa de teléfonos de Moyobamba. El zambito, que vive en un pueblo a una hora de la ciudad, siempre se va a almorzar cerca y le hace la guardia hasta que sale, pero todavía no le afloja. Cuidado que por esas tierras, casi todas tienen pretendientes o, mejor dicho, ‘duros’ de buenas fichas y miradas gruesas. Guerra avisada...



La verídica que ese club que está al final de la avenida Javier Prado es una lágrima, porque no tiene billete, refuerzos y encima sus empleados restan. Su jefe de equipo es un desastre y el técnico y la plantilla están a punto de un derrame cerebral por sus equivocaciones. La última es de ‘Ripley’ y fue en Huaraz. Para el reinicio del segundo tiempo, colocó en la boleta de ingreso el nombre de un jugador que había arrancado: “Sobrino, entras por Ángel”. El chico le respondió: “Tío, como voy a entrar, si ya estoy jugando”. Ese nos hace perder un campeonato, una eliminación, un clásico. No sean malos...



Así que Jaimito , quien fue raqueta brava del Perú, cerró su gimnasio de San Miguel y a toda la gente que había pagado su membresía, le pidió calma y comunicó que no se preocuparan por nada. Pero hace unos días, envió una carta avisando que no iba a devolver ni un sol y que los que deseen, pueden ir a cualquiera de sus locales abiertos en otros distritos. Asuuuu...



Por si acaso, ‘Panchi’, que estaba chambeando de preparador de arqueros con los ‘Basureros’, renunció al equipo porque anda gastado y le pagaban por ‘puchos’, y eso lo tenía recontrafastidiado. Por eso se arrancó en ‘one’, ya que no le salía a cuenta (gasolina, tiempo...) y las monedas no justificaban. Curuju... Me voy, soy fuga.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.