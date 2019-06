Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Me pasan la voz de que en la ‘casa de la selección’ todos se apuntaron en el simulacro programado por Defensa Civil. Todos se movieron hasta la playa de estacionamiento, donde antes había bastantes ‘sismos’ en época de concentración. Eso sí, después de cumplir como debe ser, al toque les metieron la aguja contra la influenza y fiebre amarilla. Esta vez los vacunaron a ellos. Rexuxa...



El ‘Rey de los bloopers’ está ‘tirando maicito’ a personal ajeno. Para invitando a salir a la mujer de un amigo, pelotero de barrio. Cada vez que llega a Lima, se encuentran y hacen travesuras, pero lo peor de todo es que después lo ve al firme y lo saluda con abrazo y hasta le regala chimpunes. Es recontra car’e palo. Eso no se hace. Tarde o temprano lo pagas y con intereses...



Hay un runrún de que en un mes sale el libro de ‘Peinadito’. El mismo que es señalado de haber pretendido quitarle su ‘ñori’ a un presidente, también de pedirle cupos a los jugadores para contratarlos y hacerlos jugar. Y por último, hacer ‘chanchitas’ para arreglar a los de negro, celeste y anaranjado. Es completito. Su discurso es simple. Monedas, monedas y monedas. De táctica, estrategias y trabajo de campo no sabe ni mela. Ayayayayay...



Javier ‘Arcelotti’, técnico del Binacional que está a punto de ganar el Apertura, vive en un edificio de 6 pisos y sin ascensor en Juliaca. Todos los días baja y sube escaleras como si estuviera en pretemporada. Si fuera extranjero y con tremendo campañón, ya estaría en un triplex y con un sueldazo. Acá somos hinchas de payasos, ‘floreros’, pero a los nuestros los maltratamos. Así no es...



Me voy, soy fuga.