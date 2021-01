Del saque somos carnecita… Todo se sabe. Ya me contaron que el volante que cuando juega se cruza, anda tras los pasos de una argentina que vive cerca de Miraflores. Cuentan que la muchacha empezó pidiéndole un saludo para un amigo, después hablaban de fútbol y ahora ya tocan otros temas. Él no ha ocultado que es casado y ella le ha dicho que está de paso por Lima y eso no es problema. Asuuuu…

La nueva táctica del ‘Rey’ le funciona a la perfección. No llama a nadie ni tiene a ninguna amiguita entre sus contactos de ‘wasap’. Sus causas son los encargados de timbrar a la trujillana cuyo nombre empieza con O de Oriana, le mandan pasaje, le dan estadía y separan el ‘telito’. Así nadie se da cuenta de las travesuras que hace y no tiene que ponerle clave a su celular. Curuju...

Mis respetos para el ‘Chemo de los pobres’. Ayer se levantó a las 4 de la mañana y se arrancó al sur. Llegó hasta Punta Hermosa y todos esperaban que se meta al mar, pero sacó sus carteles y se puso a chambear en el campeonato de fútbol tenis. Allí, bajo el sol, puso su mejor ánimo y le dio con todo para generar su billete con el sudor de su frente. Vale...

Desde este córner, mi gratitud y aprecio para el doctor ‘Cheche’ Lature, quien trabajó en la reserva de Cristal y en Primera con Sport Boys y UTC. Se ha puesto en primera línea para salvar gente en esta pandemia. Es bravo en la materia y aplaudo su vocación a la profesión y el servicio de su prójimo arriesgando su propia vida en el Hospital de Policía y la Clínica Ricardo Palma. El Señor te bendiga. Eres un monstruo de la medicina... Me voy, soy fuga.