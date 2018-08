Ricardo Gareca se ganó ese derecho por clasificarnos al Mundial, así hayamos entrado por la ventana con puntos de mesa

Del saque somos carnecita. .. Ricardo Gareca ya arregló de palabra y solo falta firmar algunos documentos para que dirija a la selección para Qatar 2022. La firme que se ganó ese derecho por clasificarnos al Mundial. Así hayamos entrado por la ventana con los puntos de mesa. Otro argumento es que ya conoce el material humano y empezar de cero sería retroceder. Y el más fuerte, que el 99% de hinchas y la sociedad peruana, lo quiere, le tiene camote. Yo no soy tonto ni voy a ‘pechar’ a la corriente, pero siempre he sido claro. A mí no me llena como entrenador, tengo en la mente todos sus errores de las Clasificatorias. Ya nadie recuerda que en primera rueda estábamos muertos y ninguno creía en el sueño. Usted debe preguntarse: ¿Y por qué nos llevó a la Copa del Mundo? Si de objetivos se trata, tiene la razón. Y si eso basta para que se quede, enhorabuena. Sí, señores...

Pero yo no soy un aficionado más, reviso partido a partido y los resultados carambolescos y estoy seguro que esto no sucederá en un nuevo proceso. Así que tendrá harto trabajo. Hay material humano en el arco, en defensa, en la volante, pero no veo delanteros de la categoría de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. He consultado a gente allegada a menores y no me dan noticias alentadoras. Lo que hay en el mercado no sé si dará la talla. Beto da Silva, Yordy Reyna, Alexander Succar, Iván Bulos, Ray Sandoval y Raúl Ruidíaz es lo que hay. Habría que esperar un ‘tapadito’ o que estos den un cambio brutal en su crecimiento profesional. Hay que repotenciar a la ‘Bomba’ Gómez, Cristofher Olivares y Kevin Quevedo. Rexuxa...

Si eres buena persona, te respetan y recuerdan con cariño. Si eres un patán, te miran como una mela. ‘Viajecito’ visitó San Luis hace un par de semanas y tuvo que hacer cola buen rato para ingresar. Los de seguridad lo trataron como un individuo cualquiera y ni siquiera un buenos días le dijeron de cortesía. Un poco más y deja su DNI. Adentro, en el complejo, ni los jardineros lo saludaron. Ni un guiño de ojo o levantada de mano. Eso es por cobrar ‘cupos’ a los entrenadores. Me cuentan que hasta les pelaba sus premios. Qué feo...

El lunes por la noche, en Plaza San Miguel, paseaba el ‘Patroncito’ con su mujer y un cochecito de bebé. Es una buena imagen familiar a imitar. La firme es que este muchacho se ha dejado ganar la pulseada en el once de su equipo. Y da bronca que extranjeros vengan a sentarlo. Fue a Alemania y lo devolvieron. La calidad y condiciones no son suficientes. Su problema es la cabecita. El día que se cuide y se lo proponga volverá a ser indiscutible, será convocado y contratado afuera. Y algo más, las madres, esposas, hermanos y entorno de un futbolista también suman. Quedarse callado es un error y te hace cómplice de sus actos. Que una propina, mensualidad o comodidad, no te tape la boca. Curuju... Me voy, soy fuga.