Del saque somos carnecita... ESTE DATO ES DE CAJÓN. ME CUENTAN QUE EL TIGRE está pensando seriamente las ofertas que llegan del extranjero y por eso su abogado escuchará propuestas. El hombre cree que con este segundo proceso en Perú ya cumplió un ciclo y solo espera clasificarnos al Mundial.

El problema no es dinero porque acá gana bien. El tema pasa porque no ve políticas serias que hagan crecer nuestro fútbol. Estamos en la lona, no hay un trabajo serio, mucho menos en menores. Solo un ejemplo: la ‘U’ fue a jugar a Lambayeque con Stein a las 11 de la mañana con más de 30 grados de temperatura, en una cancha que parecía que era para que pasten las vacas y en los baños no había agua. Así estamos cerca de ir a un segundo Mundial. Así es...

La gente explotó de alegría ayer en redes sociales luego que el ‘Bambino de los Andes’ reapareció en las canchas, luego de más de dos meses. El delantero tiene un ángel que contagia. Hace unos días empezó a entrenar con Benevento y volvieron a ganar. Y ayer, que el ‘9′ ingresó, golearon 5-0. Repito que lo necesitamos en su mejor estado físico para la última fecha doble de Eliminatorias, porque la neta es que hizo falta ante Ecuador. Y no va cher...

OREJITAS, EL ‘REY’ Y ‘CHIQUITO’

Ya me contaron que ‘Orejitas’ compró un terreno inmenso en Huacho y levantó una casota para su abuelita materna. Dicen que le ha puesto hasta dos empleadas para que la señora solo descanse. Vale...

Me avisan que el ‘Rey’ volvió a las andadas con Oriana, la trujillana. Parece que esperó salir de casa y en ‘one’ la timbró. Lo malo es que se está metiendo en un problemón y no podrá concentrarse en jugar, porque la chica le ha dicho que desea trato de oficial. Quéeeee...

Hay un run run que ‘Chiquito’ subió sus bonos y está jugando campeonatos relámpagos donde cobra 400 soles por partido. Dicen que se ha puesto exigente desde que la ‘tía’ que lo mantenía le dijo que ya se ponga a trabajar. Noooooo... Me voy, soy fuga.

