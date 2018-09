Del saque somos carnecita. .. Ricardo Gareca tendrá mañana su primera prueba de fuego después del Mundial. No creo que haya muchas sorpresas en la alineación. Él ya tiene su equipo y muere con su grupo. Para Perú será una continuación de lo que hizo en Rusia con los ingresos de Santamaría por el ‘Mudo’, Calcaterra iría a la volante y Farfán sería el único punta. Ya es hora que Cueva deje el fulbito y sea un jugador con profundidad, velocidad y gol. Ojalá Carrillo esté enchufado como en el Mundial y deje su veneno. Si es así, seremos un equipo que preocupe a un rival con historia. Y no va cher...

La selección tiene una idea, un patrón, sabe a lo que juega. Pero también queremos ver variantes en el sistema cuando las cosas no funcionen en la cancha. No podemos ser un equipo previsible al que se le estudia y se le anula. El guión del 4-2-3-1 ya está bien aprendido. Que el ‘Tigre’ empiece a justificar el billetazo que se llevará y que no se viva del recuerdo de la clasificación después de 36 años. Así es...

La firme que el amigo de Marco Antonio no va al frente y encima todo lo hace a escondidas. A ‘Bam Bam’ lo timbró toda la mañana y cuando el técnico respondió, le avisó que lo sacaba del equipo y se barajó diciendo que era a pedido de los jugadores. Después de eso, apagó su celular, porque ya se atrasó un mes de sueldo y sabe que lo timbrarán para cobrarle. Qué feo...

La vida da muchas vueltas. Ese ‘Pato’ que ha sido llamado a la selección, se iba a casar con una muchachita de La Molina. Ella le jugó mal, aprovechaba que estaba concentrado para salir y no regresar a su casa hasta el otro día. La chibola se creyó muy viva y cuando lo dejó, se vaciló del futbolista porque era muy sano. Ahora que el ‘Tigre’ lo convocó, ella fue a buscar al muchacho, pero el hombre se dio su lugar, le dijo más pallares con tallarines y la mandó bien lejos. Ahora el golero empieza a ser rankeado, ya ganó dos títulos en el Rímac y tiene otro caché. Curuju... Me voy, soy fuga.