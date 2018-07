DEL SAQUE somos carnecita... Promete el ‘U’-Boys de esta noche. No por las figuras que estarán en la cancha, sino por los puntos que se juegan. El que pierda se acercará más a la baja. Creo que este equipo crema es de los peores en los últimos cinco años. Ahora es cuando debe demostrar su tradicional garra. La ‘Misilera’ llega un poquito mejor y con el ‘Pana’ Tejada arriba puede liquidar a esa zaga estudiantil que es más lenta que una tortuga con bastón. Con 36 años, el panameño aún la hace en nuestro fútbol. Ayayayay...

HAY UN RUNRÚN que ese ‘charrúa’, que jugó con la ‘Bicolor’ en una Copa América, es más pisado que el Jirón de la Unión. Llega a su casa y la flaca chapa su celular, y desde ese momento y hasta el otro día, ella contesta las llamadas sin que el hombre siquiera levante la voz. Parece que la doña empezó a sospechar de algo. Qué feo....

Me avisan que la ‘Muñeca’, que dirige las reservas en el Rímac, lo tiene bloqueado al volante que se despidió un montón de veces del club y en todas derramó lágrimas. Aseguran que tomó esa medida porque lo timbraba mañana, tarde y noche para que ponga de titular a su retoño. Curuju...

Que la gente se vaya olvidando del ‘Tigre’, porque hace rato ya le puso la cruz a su regreso con la ‘Bicolor’. Cómo va a querer volver si más bien debe estar sudando frío de que en algún audio mencionen su nombre por cualquier cosa. Clasificamos al Mundial y eso nos hizo ver todo lindo por fuera, cuando por dentro la situación estaba podrida. Ahora muchos amigos se le van a voltear al ‘gordito’. Hay algunos que están asustados, porque me cuentan que hasta ‘facturaban’ por lo bajo y con nombres de terceros. Cuidado que todo va a salir. Y no va ser... Me voy, soy fuga.