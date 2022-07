Del saque somos carnecita... Hoy es la despedida de Ricardo Gareca con el pueblo. Quiere irse como un caballero y agradecido porque lo adoptamos como un peruano más. No recuerdo tanto cariño a un entrenador nacional o extranjero con la selección. Ni siquiera con Marcos Calderón y Tim.

Se lo ganó y se lo reconocemos, pero es hora del cambio. Aquí le damos las gracias por llevarnos a un Mundial después de 36 años y ha quedado en la historia de nuestro fútbol. Toca voltear la página y elegir acertadamente a su sucesor. Dejó la valla alta y solo un técnico de nivel y con experiencia podrá hacer campaña con ese ‘fierro caliente’ que es la Blanquirroja.

Llamen a Jorge Sampaoli y hará correr hasta los auxiliares del equipo. Es el perfil que necesitamos. Ni se les ocurra Juan Reynoso. El ‘Tigre’ unía a la gente. El ‘Cabezón’ va a desunir a la pelotita. Sí, señores...

Me pasan la voz que el ‘Rei’ salió arrancado de Nasca. Ya es la segunda vez porque de Cancún también lo apretaron por chocar con mujer ajena cuando estaba en el Atlante. Ahora el motivo ha sido otro. Se va por sus poses de agrandado. La muchachada se cansó de sus estupideces y le pusieron hielo.

A los más chibolos les repetía que jugaba por afición ya que era millonario y no le importaba la guita. Tremenda mentira. Tiene lo justo para vivir. Al comienzo era engreído del bravo del club, pero luego le empezaron a agarrar bronca y los palomillas de la zona que andan con ‘fierro’ se la juraron y por eso chapó la oferta del Ciclón. Noooooo...

CARA DE PALOS Y PIEL DE CHANCHOS

Hay cara de palos y piel de chanchos. Uno no va donde no lo quieren. Pero el que fue entrenador personal de ‘Aladino’ no se hace paltas. Fue a la rumba que organizó el volante a sus viejitos en el norte sin que lo inviten. Ambos no terminaron en buena relación. Lo peor es que lo miraban mal en el tono al preparador y con él no era. Su barajo es que los tíos le pasaron la voz. El chato le dio vida con sus en vivo. Pero la neta es que es puro marketing. El ‘10′ a los 70 minutos ya estaba acalambrado ante los ‘canguros’. Qué feo... Me voy, soy fuga.

