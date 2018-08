Ricardo Gareca debe continuar en la selección porque conoce el grupo, hay una base y volver a empezar sería retroceder

DEL SAQUE somos carnecita.. . Soy un convencido de que Ricardo Gareca debe continuar en la selección porque ya conoce el grupo, hay una base y volver a empezar de cero sería retroceder. Y lógico por ir al Mundial, así sea por los puntos de mesa. Pero que tampoco se ponga mucho en plan. Solo le recuerdo que si tuviera ofertas concretas y seductoras, ya se hubiera ido hace ratazo. Basta de yernos, hermanos, cuñados, amigotes, en los staffs de trabajo. Poquito falta para que vengan porteros y jardineros argentinos a la Videna. Así tampoco...

La vida está llena de oportunistas. Hasta hace un mes, muchos le seguían el amén a ‘Toñito’. Posaban con la banderilla que decía ‘Iza Motors’ y desfilaban por su oficina para pedirle un sencillo, auspicio, mantenimiento o reparación gratis en su taller. Ahora que está en ‘cana’, acusado y cuestionado, nadie asoma la cabeza y encima mueren negados de que hayan recibido un ‘centro’. Le han sacado la cola al ‘operador de la mafia’. En la fama y abundancia, sobran los causitas. La plata es el dulce, el imán de los vividores e hipócritas. Sí, señores...

La firme que VOLÉ como mela en el ‘U’-Sport Boys. Los rosados se ganaron solos con dos carambolas. No es posible que el ‘Pana’ Tejada camine en la cancha. Así como corre al cajero a cobrar su salario, que lo haga para disputar una pelota. Mejor, que me mande la fotocopia de su pasaporte para inscribirlo en Calle Lima, la 5, para que juegue en el master Sub-50 en el ‘Campolo Alcalde’. Con esa movilidad, el ‘Chino’ Aspiri o el tío Aldo Dueñas lo anulan sin problemas. Todas las pide. Todas las pierde. Está en todos sitios, menos en el área. Los chalacos desbordan y vienen de atrás con una paciencia desesperante. Que ‘Bam-Bam’ no joda. Por lo menos, Sidney Faiffer, con 37 años, la toca bien y Johnnier Montaño se recursea y trata de desequilibrar. Dos a media caña y un camarón ya afectan al equipo. Curuju...

Ysrael Zúñiga, un señor de señores, cuelga los botines a los 42 años, este 26 de agosto. Paseó su talento por Inglaterra, Argentina, México y Turquía. Campeón con Aurich y Melgar y se puso la crema, celeste y blanquirroja. Desde este córner mi reconocimiento a un verdadero profesional, ubicado, caballerito y buen jugador. Querido por compañeros y rivales. Y ojo, todavía está entero porque se cuidó toda su carrera. Bien alimentado y su siesta obligatoria. Nada de trasnochar y tomar licor. Un ejemplo para los jóvenes que después de los partidos se internan en ‘Barranco Bar’ y antes de los 30 se quedaron sin ‘llantas’ y aire. Y no va a ser... Me voy, soy fuga.