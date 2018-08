'Si Ricardo Gareca antes tenía la obligación de clasificar, ahora es el doble o triple'

Del saque somos carnecita... Por fin se cerró el tema Ricardo Gareca. Ya estaba harto con lo de su renovación. Así que se ponga a chambear desde hoy tempranito para que no nos esperancemos en puntos en mesa, resultados carambolescos y ‘champazos’. Ha dicho muy claramente en su conferencia que podemos seguir creciendo y le creo, porque esa es su tarea. No hay excusas para retroceder. La meta es Qatar 2022 y punto. Si antes tenía la obligación de clasificar, ahora es el doble o triple, porque por eso ha sido su incremento en el contrato. Sí, señores...



Me pasan la voz de que el ‘Rei’ ya no soporta al ‘Zorrito’, que lo persigue a todos lados, se le pega como chicle y no se hace una. Cada vez que están en un vacilón no pone un peso y ni siquiera hace la finta de meterse la mano al drilo. Una, dos o tres veces puedes estar misio, pero que todas las semanas te vean como gil ya no corre, es conchudez. El agrandado ya se dio cuenta de su nota y ahora le saca la cola. Pero el ‘Rey de los bloopers’ es cara de palo, lo huele y casi siempre lo captura. Qué feo...



Hay un runrún de que al ‘Patroncito’ lo vienen siguiendo de la MLS. Dizque el Orlando City, donde es figura ‘Yoshi’, parece que lo quiere en sus filas. Esperemos que se concrete el fichaje, porque necesita otro ambiente. Allá la gente es ‘full time’ y ‘part time’ y no hay mucho espacio para la juerga ni tramposería. Si recupera su verdadero nivel, es seleccionable de zaguero, contención y mixto. Es nuestro ‘Pogba’. Rexuxa...



Felicitaciones al ‘Conejo’. Me cuentan que tendrá otro hijo con una pareja nueva. El chalaco fácil pronto va a armar su equipito de Fútbol 7. Que los prepare desde chiquitos, que uno de ellos tiene que salirle pelotero. Desde aquí los mejores deseos y que le vaya bien en lo laboral y emocional. Es un buen causa. Así es... Me voy, soy fuga.