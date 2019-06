Del saque somos carnecita.. . Qué rico es ver a Perú ganar en el ‘Maracaná’ donde se escribieron grandes historias de fútbol. Qué lindo es que se te erice la piel de escuchar cómo el hincha deja el pulmón, la garganta y su billete. Qué alegría da saber que estamos casi asegurados en la próxima ronda donde cualquier cosa puede pasar porque es eliminación directa. No fue de alivio el partido y se los canté en la previa. Bolivia iba a guerrear a base de entusiasmo y esperar que nos descuidemos. No soy adivino, brujo ni nada por el estilo. Tampoco me computo entrenador. Simplemente he caminado un poquito. Lo más importante es el 3-1 y que algunos recuperan buenas sensaciones porque esto es una vitamina C de confianza. Que venga Brasil y como las ‘santas hueveras’. En la actualidad ya no hay cucos ni favoritos. El balón corre en la cancha. No en los diarios, emisoras, canales ni redes. Así que hay que mentalizarse en competir. Sí, señores...



La firme que nos complicamos por nuestros propios errores. Como cuando estamos bien en casita y aparece una ‘trampa’ que te mueve el hogar. Entramos fríos y presionamos mal. Retrocedíamos y los volantes boliches recibían con comodidad la pelota. Paolo, yo y los que conocen se dieron cuenta del problemita. Para colmo nos adelantan. Marcamos pésimo, repésimo. Tres se regalaron en la marca: Trauco, Abram y Cueva. Mano de Zambrano y penal. Allí vino la ‘noica’ y palteada. Hubiera sido terrible perder con un rival que no le dio chamba a Gallese. Hay que corregir ese detalle, otra selección nos llena la canasta en media hora. Lo que rescato es la reacción de los jugadores. Lograron soltarse en el segundo tiempo donde merecimos un poquito más. Así es...



Quiero reventarle ‘cuetes’ a Andy Polo. Así como le he pegado también reconozco que ayer destacó. Además de su habitual recorrido ahora se atreve. Hace la diagonal, se asocia y la toca precisa. Que siga evolucionando. Lo del ‘León’ no me sorprende en lo absoluto. Ha parado la defensa y le da salida limpia. Es un zaguero fiable y de categoría. Hasta el momento no ha necesitado poner fuerte ese chimpún 45 y eso que le han tocado los ‘toros’ de Rondón y Martins. Que no olvide nunca que hay que cruzar con fuerza a veces para que te sientan.



La clase de nuestro capitán apareció para apagar el incendio y arreglar el desorden. Por primera vez en el torneo le pusieron un pase con ventaja y la mandó a dormir. Un centro suyo a la frente de su compadre Jefferson terminó por darnos un calmante. Ya entiendo por qué lo aman tanto en Porto Alegre y Río de Janeiro. Se agotaron las camisetas del Inter con su nombre. Lo curioso es que hinchas del Flamengo con el ‘9’ en la espalda y el apellido Guerrero se unieron a la barra para alentar a la Blanquirroja. Rexuxa...



El cómo no te voy a querer se sintió en el ‘Cristo Corcovado’, Copacabana y favelas. Los brasileños son mil puntos. Fueron nuestra batería en las tribunas y gritaban y saltaban como un ‘perucho’ más. Los vivazos y ratas de los argentinos querían intercambiar la ‘10’ albiceleste con el Messi grabado, pero bambita por una original de las nuestras. En ‘one’ parché a un par de chistosos.



La verídica que si el ‘rayo’ Advíncula sacara dos centros buenos por partido estaría en el Villarreal. Con tres en el Atlético Madrid y con cuatro en el Real. Ni rasante ni por arriba ni de puñalada. Lo que sí me gusta es que pica hasta la raya. Abram correcto como complemento. Trauco ha dado señales con su zurda. Tapia cortó jugadas, Yotún circuló la redonda, Cuevita mucho chiche, pero dio el pase para el primer gol y Farfán despertó en los últimos 30. El ‘Orejas’ Flores ingresó para hacer la fiesta. Entró y marcó un gol de PlayStation.



Hemos hecho lo justo para direccionarnos a seguir avanzando. No nos creamos lo que no somos. Es un triunfo que estaba en la agenda, en la libreta. Nada más. Así que ‘ubicaína’ que se viene el anfitrión, el ‘Scratch’. Arranco a Sao Paulo y que toque lo que toque... Me voy, soy fuga.