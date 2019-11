Del saque somos carnecita... El fútbol grande está en nuestro país, es una semana de puras emociones gracias a la pelotita. El continente nos mira, hasta nos envidia por ser anfitriones de la final de la Libertadores. Y no va ser...



Si es por juego, si ambos equipos se dedican a jugar y mirar el arco rival, siento que Flamengo va con ventaja. Es un equipo goleador, que trata bien la pelota y le hace daño a cualquiera. Digno de los mejores equipos brasileños. Así es...



Pero River sabe ganar finales, la conoce cuando tiene que buscar el resultado y si hay que ‘meter’ taba, lo hace sin problemas. Es un equipo que toca y pelea sin problemas. Y eso sí, cuando te mete a su ritmo intenso, de toque y precisión, lo más probable es que se quede con el partido. Sí señores...



La última fecha del Clausura no es apta para aquellos que tienen problemas con el ‘bobo’. Alianza debe ganar, porque no puede dejar que se le escape un torneo que tiene en el bolsillo, pero cuidadito con confiarse, porque al frente estará Unión Comercio, que si cae, se va a Segunda y ningún jugador desea que su curriculum se manche con esa marca del descenso. Y no va ser...



La ‘U’ perdió su gran oportunidad, pero la firme, con un plantel tan corto, no puedes aspirar a más. Es un equipo que se basa en lo que pueden hacer dos o tres jugadores, pero hasta allí nomás. El fin de semana, siento que puede asegurar su clasificación a un torneo internacional, pero no a ganar el Clausura, salvo que los de La Victoria, hagan la del Chavo. Hummmm...



Cristal está tranquilito, seguro. No creo que se desgaste más de lo necesario en Juliaca. Sabe que debe ir escuchando los resultados para no matar las piernas de sus jugadores. Si se da la lógica, entonces tiene que guardar máquina para definir la semifinal con los ‘blanquiazules’, porque al ser el primero del acumulado, ya se ganó ese derecho. Así es...



