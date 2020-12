Del saque somos carnecita... Se bajó el telón de la Liga 1 y Cristal es justo campeón del fútbol peruano. Fue el más regular, el que mejor juego propuso y en la final metió la pierna fuerte cuando lo necesitó. Lo había dicho en la previa, la ‘U’ fue solo entusiasmo, pero la garra no lo es todo.

En el año se enfrentaron cuatro veces y los cremas no pudieron ganar un partido a los ‘cheleros’. Y lo mejor es que los celestes lograron el título con varios jóvenes como Renato Solís, Gianfranco Chávez, Martín Tavara, ‘Zancudito’ Olivares, Jesús Castillo, Percy Liza y otros. Ojo, jugaron porque se lo ganaron y no por obligación a una regla o recomendación. Todo el mérito es para ‘La Mosca’. Sí, señores...

A propósito, lo de Mosquera es para resaltarlo con letras mayúsculas. Chapó el equipo cerca de los coleros y terminó siendo campeón. Empezó con un empate y una derrota en casa, se fue a la cuarentena cuestionado, pero mientras otros creyeron que estaban de vacaciones, el técnico chambeó a forro. Mantener el orden en el plantel fue determinante. No le tembló la mano para despedir a Ray Sandoval y al ‘Pato’ Álvarez por indisciplinas, y siempre respetó su estilo de juego.

Consiguió 17 partidos sin perder y se coronó bicampeón. Lo que ha hecho es la reivindicación del técnico peruano. Pensar que hay algunos que se dejan ‘florear’ por el ‘che’, ‘boludo’ y les dan el buzo a entrenadores que ni siquiera los conocen en sus países. Así es...

Lo del ‘Piki’ Cazulo también es para destacar. Con 38 años corre y deja el corazón en la cancha. No será virtuoso con la pelota, pero demostró que es un profesional. A inicios de año, no estaba en los planes y aceptó ser suplente, pero en la cuarentena se sacó la mela para ponerse bien físicamente y en el reinicio corrió como chibolo. Hasta se dio el lujo de hacer goles.

Tuvo ‘llantas’ para regalar. De estar con un pie como exfutbolista, coronó su esfuerzo con su quinto título con Cristal. Un ejemplo para algunos chibolos que con 25 años corren más lentos que tortugas con muletas. Y no va cher...

Los cremas empezaron bien la temporada de la mano de don ‘Goyo’. Hasta el plantel se encariñó y se mataba por el uruguayo. Pero cuando llegó ‘Iván Cruz’ la cosa cambió. El parrillero creía que con ‘floro’ podía repetir lo que hizo en 2013. Su equipo nunca fue contundente y por eso se comió una goleada vergonzosa de UTC. En la final le faltó muñeca. Estuvo más pendiente de pelearse con sus rivales que en mover sus piezas. Parece que está más interesado en los extranjeros que traerá para el próximo año y chapar su tajada. Qué feo...

La firme que me preocupa la situación de ‘Aladino’ en Turquía. Está arrimado, pero como sigue cobrando bien no le importa si no juega. Eso es por un ratito, los meses pasan y estar en para y con antecedentes de indisciplina le complicará su futuro para llegar a un nuevo equipo. Se creyó ‘estrella’ porque el ‘Tigre’ le aguanta todos sus berrinches y ahora le está pasando la factura. Guarda que el billete se va rapidito cuando dejas el fútbol. Así es... Me voy, soy fuga.