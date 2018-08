Roberto Mosquera hace noticia en Bolivia. Aquí lo llamamos antipático, florero, egocéntrico y no valoramos su capacidad

Del saque somos carnecita... Hay gente que se ha arañado por mi comentario que mi viejita es primero que mi mujer. Bueno, yo soy como soy y no busco que me sigan el amén. A mi señora y compañera le doy su lugar, la respeto y la amo. Pero madre hay una sola. ¿O no? Tú mañana, por equis motivos, te separas o divorcias. O ella sale a la calle y se enamora de otro, porque así es la vida de cambiante. Ha pasado, pasa y pasará. Por eso repito, en mis ‘cuarteles de invierno’ veré quién estará a mi lado. Lo que me causa risa es que los picones son los ‘digitados’. Esos sonsos que a todo dicen: ‘Sí, mi amor’, ‘Yo lo hago mi vida’ y ofrecen cosas que no están a su alcance para tenerlas contentas. Hasta miedo les tienen. No seas malo...



Apenas terminó el Ayacucho-Muni, una voz pesada, de tío, se escuchó en el vestuario local: ‘Ojo que no soy mago. Voy a ayudar un partido más y, si no reacciona este plantel de tercera, me voy porque esta baja no me la como yo’. ¿Quién se echó grasa? No necesito dar el nombre para que los ‘zapatos rotos’ se den cuenta del individuo que da la coincidencia siempre cae parado, porque chapa equipo sin que haga campañones. Me imagino que tiene un buen representante o cobra solo para su cuartito y menú. La otra es que haga ‘paredes’ con los gerentes deportivos que son terribles. Huuuummmm...



Roberto Mosquera hace noticia en Bolivia con el recién ascendido Royal Pari, que el fin de semana derrotó 1-0 al copero The Strongest. Es único líder e invicto en siete fechas en la Liga por encima de los poderosos Bolívar y Oriente Petrolero. Y me alegra que los medios resalten su chamba y le revienten cuetes. Ya la vez pasada con Wilsterman avanzó hasta los cuartos de final de la Libertadores del 2017. Aquí lo llamamos antipático, florero, egocéntrico y no valoramos su capacidad. Se pelea con los peloteros porque no son disciplinados ni apegados al trabajo. Y no va a ser...



Veo los programas deportivos en televisión y escucho con atención los comentarios de Julio César Uribe y Flavio Maestri. También sigo a Erick Osores y Carlos Alberto Navarro, quienes pisan ‘área’ y son analíticos. Pero hay otros que están en un set por argolla o ser ‘patín’ de los dueños o productores. Como el ‘chifero’ que desinforma y habla cada pachotada. En el Sport Rosario-Sport Boys estaba pensando en el sillao, cebollita china y soltó esto: “Murialdo mete gol ahorita y faena completa. La expulsión que generó, pase de gol y si mete uno ahorita, le daría el triunfo a su equipo”. El ‘Flaco’ Malásquez, que también opina bien, en one lo parchó: ‘Bueno, ya será para el próximo partido, porque salió hace 10 minutos’. Qué estamos pagando... Me voy, soy fuga.