Del saque somos carnecita. .. La verídica que no tengo nada contra ‘Barack Obama’, quien acaba de llegar al Rímac. Es más, lo veo al tipo y me parece bonachón, criollo y tiene un currículum respetable. Lo que hasta ahora no entiendo es por qué el club no le da una oportunidad al ‘Diamante’. Para mí, es el mejor jugador de la historia rimense, conoce el medio al revés y al derecho, dirigió selecciones juveniles y de mayores, y entrenó en el extranjero. Pero pasan los años y parece que al hombre lo borraron del Rímac. ¿Por qué será...?



Hay un runrún de que el ‘Gordito’ de San Luis no dejó ni para el té. Dicen que todo el billete que entró se lo gastó en abogados y ayayeros. Hace poco los chamacos de la Sub-20, que van a jugar el Sudamericano, casi se quedan sin comer porque no había billete para el menú. Un directivo tuvo que meterse la mano al bolsillo, de lo contrario iban a entrenar con la barriga vacía. La clasificación a Rusia sigue tapando todo lo malo que ocurre en nuestra pelotita. Ayayayay...



‘Camilo Sesto’ va camino a ser declarado persona no grata en el club del final de la avenida Javier Prado. El hombre es empresario del hijo del ‘Toro’ y se lo quiere llevar sin dejar un mango. El muchacho aún no ha jugado un minuto en Primera y le ha dicho que exija un sueldo como estrella para así tener una barreta y lo dejen salir sin problemas. Ese por billete se ‘mostrea’. Qué feo...



Ayer los vi al ‘Puma’ Carranza y a ‘Wally’ recordando sus duelos de ‘compadres’. Ambos compartieron con más de mil chibolos en una municipalidad inaugurando los talleres de verano, donde ojearán a los más destacados y alejarán a tantos jóvenes de la vida callejera. Eso sí, después de la pichanga, los dos se refrescaron con sus buenos ‘pomos’. Curuju... Me voy, soy fuga.