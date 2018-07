DEL SAQUE somos carnecita... Me llaman para pitearme y decirme que Luka Modric es el mejor del Mundial porque juega en una selección taco 5. Respeto la opinión de la gente, pero para mí, Antoine Griezmann es la estrella con varias cuadras de ventaja. El croata le ganó por penales a Dinamarca y a Rusia, y en suplementarios a Inglaterra. El francés venció a la Argentina de Messi, la Uruguay de Suárez y la Bélgica de Hazard. Tres señores equipazos. Y marcó la diferencia en los partidos junto a Mbappé. Los invito a que vean los videos y analicen su rendimiento. Es mi humilde punto de vista. Fui un privilegiado de estar en vivo en el Francia-Perú y la firme que el ‘Principito’ es un monstruo, demasiado inteligente con y sin balón. Es el entrenador de su selección en la cancha. En lo individual y colectivo, es un fuera de serie. Ya entiendo por qué el Barcelona quiso pagar su cláusula de 100 millones de euros al Atlético Madrid, que impidió que se vaya con sueldo astronómico. Sí, señores...



La pregunta es: ¿Quién gana la final? El cuadro de Didier Deschamps es más compacto y desde el arquero hasta el último suplente son figuritas. Casi siempre ceden la iniciativa para matar con la velocidad de Mbappé, el desdoblamiento de Pogba, acompañamiento de Griezmann y la fuerza de Giroud. Te dejan jugar en una zona intrascendente y luego te liquidan de contragolpe o balón detenido. El DT croata Zlatko Dalic tiene un once más desgastado por los tiempos extras. Pero cuenta con Rakitic, Modric, Perisic, que son jugadores de categoría, con miles de batallas y tocadores netos. Te adormecen con el tiki taka en la medular. Adelante, Mandzukic le hace la vida a cuadritos a los defensas. Y cuidado con la sorpresa por la banda derecha con el lateral Sime Vrsaljko, que es un animal proyectándose. Las apuestas dan como favorito a los ‘gallos’. El corazón del mundo está con el más ‘débil’. Cuando hay un trofeo de por medio, cualquier cosa puede pasar. Una expulsión, un fallo mal cobrado o una mala tarde, te pasa la factura. Curuju...



Christian Cueva es la primera contratación peruana post-Copa del Mundo. Felicitamos a su empresario por ser ‘mosca’ y colocarlo en la liga rusa, que es nivel 3 en Europa, pero que paga como las top. Esperemos que haga noticia y salga en las portadas por sus buenas actuaciones y no por cantar chicha de Toño Centella en las redes, empinar el codo y negarse a ser suplente. Que se olvide del fulbito. Necesitamos volantes protagonistas, influyentes, que no sean llorones, que no se escondan, que la pidan, que no le corran a la taba, que hagan famosos a los delanteros y metan goles. Las pisaditas son de la época de ‘Pitín’ en los 60. El pasecito lateral, de los 70. La de cuca, de los 80. Ahora es dinámica, velocidad y gol. Ya lo dijo el uruguayo Diego Lugano: Europa ha sacado 20 años de ventaja a Sudamérica. Asuuuu... Me voy, soy fuga.