Rusia 2018: El Bombardero y su análisis hombre por hombre de la selección [VIDEO]

DEL SAQUE somos carnecita... POR SIACA, ir al Mundial no quiere decir que me van a tapar la boca y me haré el gil. Yo nunca he sido sobón de nadie. Ahora que clasificamos a Rusia 2018 es cuando más debemos chambear. Pan con relleno y camote, donde el chinito del mercado del Callao. Obviamente el chip es otro, pues estamos en la Copa del Mundo y eso nos pone en otro ‘level’, porque hoy el peruano será mejor cotizado y valorado. Ya no nos ‘manguearán’ y pagarán capricho por sus cartas pases. Por eso no hay que relajarnos, porque todos se benefician. Se inyecta la economía. Miren cómo le han dado chamba a los vendedores de polos, chalinas, gorras y souvenirs, quienes han asegurado la Navidad y hasta la escolaridad. Los restaurantes con platos con los nombres de la ‘Foquita’ y Paolo están rayando. Eso hace el fútbol. Hasta feriado regala para los vagos. Sí, señores...



ESTA ELIMINATORIA ha consolidado a Renato Tapia, Pedro Gallese, Edison Flores, Christian Ramos y Miguel Trauco. Han jugado bien y son muy regulares. Christian Cueva ha tenido excelentes partidos y también ‘malucos’. Pero ha sido un gran aporte en el proceso. Nadie los tenía en el mapa de los titulares. Los seis están ahora en el extranjero y se mostrarán en la mejor vitrina para un futbolista: un buen torneo y luego se irán a clubes top de Europa y asegurarán los frejoles de sus nietos. Rexuxa...



EN EL SEGUNDO GRUPO vienen Aldo Corzo, Raúl Ruidíaz, Andy Polo, Pedro Aquino y Miguel Araujo, quienes cumplieron cada vez que saltaron a la cancha. Las revelaciones son Wilder Cartagena y Sergio Peña, a quienes los tiraron al ruedo en partidos picantes y no se chuparon, a pesar de que no tenían minutos en la selección mayor. Es una buena noticia porque hay que seguir fogueándolos junto a los prometedores Iván Bulos y Beto da Silva. Lo de Carlos Cáceda va en líneas aparte, porque aprobó en una fecha doble ‘berraca’ con Bolivia y Ecuador. Vale...



ME DA GUSTO el crecimiento de Yoshimar Yotún. No encontraba sitio de marcador, pero se paró en la mitad de la cancha y no lo movieron ni con espátula. Su zurda, recorrido y panorama marcaron la diferencia. Tampoco me olvido del arrepentido Luis Advíncula, quien se amaneció en la previa del choque con Venezuela. Tuvo su castigo y volvió recontrahumilde, porque lo sentaron y se quedó mudito. Y la firme que es otro desde que juega en Los Lobos de México. Está más canchero y con más confianza. Es eléctrico por su carril. Qué dirán las nenas...



BRAVO LO DE JEFFERSON Farfán, a quien recién lo llamaron en septiembre después de estar arrimado por irse de boca contra Ricardo Gareca. El ‘ruso’ se integró perfil bajo y su calidad apareció ante Nueva Zelanda en Lima. No se me escapa André Carrillo. La ‘Culebra’ es blanco o negro. Cara o sello. La rompe o te hace renegar. En varios partidos fue la figura. Lo vi muy apagado o nervioso frente a Colombia y en el repechaje. También puso su granito de arena Paolo Hurtado, el respirador artificial del equipo por la banda y que hizo el gol de la esperanza en el Atahualpa de Quito. Yordy siempre atento y listo para entrar. Nunca una mueca cuando lo convocaron a última hora. Ayayayay...



NO HAY QUE SER atorrantes y olvidarnos de los otros que también se rompieron: Juan Vargas, Claudio Pizarro, Carlos Zambrano, Carlos Lobatón, Carlos Ascues,Josepmir Ballón, Joel Sánchez, Jair Céspedes, Renzo Revoredo y Diego Penny. Ellos también lograron puntos que sumaron en el objetivo. Curuju... Me voy, soy fuga.