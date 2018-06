La hinchada peruana es la mejor de Rusia 2018 [VIDEO y FOTOS]

Del saque somos carnecita... He viajado a unos 20 países, pero estoy enamorado de Rusia. En unas horas estaré en Sochi y mi causa Gianni Mandriotti dice que es más alucinante que Miami. Si no fuese por el idioma, me quedaría a vivir aquí. Sin el traductor de Google, no sales del aeropuerto, no avanzas. De lo que sí estoy seguro es que volveré pronto. Lo recontraafirmo y con huella digital. Me ha gustado Moscú y, sobre todo, Ekaterimburgo. La ciudad, su gente y las mujeres. Me he templado como 300 veces en una semana. Y no voy a contar mis aventuras porque nunca fui patán ni botado, siempre perfil bajo. No he necesitado ni abrir la boca. Yo creo que las chicas me han alucinado como un huaco, un ‘Ekeko’, una cerámica y me quieren estudiar. Tengo mis cositas, pero ya es demasiado. Y testigos son mi causita ‘El Emperador’ García y el divertido ‘Mencho’ Jiménez. No daré detalles porque sonará a soberbia. La firme que esto no me ha pasado en ningún sitio y lo curioso es que he estado de avión en avión. Estoy destruido. Sí, señores...

Quiero hablar de fútbol, pero ‘El Emperador’, como todo antiguo, me chambea: ‘Mi brother, ya llegamos a Sochi, llámala a Lucecita y que saque una amiga’. El hombre vio cómo me desarrollé cuando hicimos escala en esta misma ciudad, donde Perú se despedirá ante Australia. La única chica que habla español en ese aeropuerto, me solucionó el problema cuando perdimos el vuelo. Hubo convocatoria, porque varias del counter apoyaron la causa. Me han estado llamando por videocámara para preguntarme cuando llego y enseñarme el balneario. La verídica que el gordito cree que soy como esos idiotas a los que parte en la ‘Trinchera’. Conmigo se ha pelado, lo sabe bien. Yo lo respeto y él a mí. Primero, siempre salgo solo; segundo, campeono solo y tercero, camino solo. Esa es mi ley de vida. Nada que ‘salimos en dupleta’. Si dice que ya la tiene apanada a la muchachita de la aerolínea, que vaya. Lo felicito y punto. No es inseguridad. Lo que pasa es que él no ha podido rehabilitarse de una enfermedad crónica: mirar mujer ajena. Así es...

Se vienen los ‘Canguros’ y no quiero imaginar acabar con cero puntos, sería la peor presentación mundialista. Fuimos séptimos en México 70, octavos en Argentina 78 y vigésimos en España 82, donde conseguimos dos puntos. Así que paciencia para analizar el proceso de 4 años de Ricardo Gareca. Se tienen que ver una serie de situaciones. Además, estoy casi convencido de que no renovará. Lo que logró con la selección le servirá para que sus empresarios desde ahorita manden su CV a Qatar, Emiratos Árabes, China, Egipto, donde pagan millonadas. El choque del martes será durísimo y no es de alivio, ellos todavía pueden clasificar y nosotros no queremos irnos por la puerta trasera. Es un equipo físico, que achica espacios y marca bien. Curuju...

Leo en Internet que la hinchada peruana es la mejor en esta Copa del Mundo y me llena de orgullo, demuestra que somos unidos, solidarios y puro ‘bobo’. Y por fin mató el refrán de que ‘el peor enemigo de un peruano es otro peruano’. Donde se ha presentado la Blanquirroja, todos han sido una sola idea: aliento. En Sudamérica, Estados Unidos, Suecia, Suiza y todo el planeta han puesto de moda el banderazo y hay otro himno más que se sumó al ‘Contigo Perú’, es el ‘Cómo no te voy a querer...’.

La firme que te eriza la piel. Valoro que hayan tocado sus ahorros, reventado la tarjeta de crédito, préstamos a bancos y ‘culebras’, adelantos de sueldo, empeño de joyas, polladas probolsillo y los famosos picotones. Todo por el amor a nuestra bendita patria. Para los que vinieron de Lima, Europa, Asia, los ‘yunaites’, millones de gracias. Vale... Me voy, soy fuga.