Faltan 72 días para el Mundial y el ‘Tigre’ Gareca ya tendría en su cabecita a sus 23 ‘guerreros’

Del saque somos carnecita... Faltan 72 días para que empiece el Mundial y creo que el ‘Tigre’ Gareca ya tiene en su cabecita a los 23 jugadores que llevará a Rusia. Solo queda prender velitas para que nadie se lesione. A mí me preocupa lo de Alberto Rodríguez. Desde que llegó a Colombia no ha tenido mucha continuidad, las lesiones lo persiguen y no estamos para regalar ni un ‘cachito’. Felizmente Santamaría y Araujo no han desentonado cuando les tocó alternar. Por experiencia, el ‘Mudo’ es importante, ha jugado varios años en Europa y enfrentó a rivales de jerarquía. Lo necesitamos sanito, sin yaya. Así es...

La firme que clasificar a un Mundial te da otro ‘level’. Los empresarios siguen a los futbolistas, piden videos, los googlean. En Estados Unidos hubo varios ‘ojeadores’ siguiendo a los peruanos ante Croacia e Islandia. Allí anotaron varios nombres en la agenda. Si realizamos una buena campaña en Rusia, les aseguro que medio equipo puede cruzar el charco. Todo depende de los mismos seleccionados. Y no va cher...

Todo se sabe, así que esa porrista ‘Katre’ que alentaba a los rosados, está en bronca con el bravo de la ‘Misilera’. Él le escribió por ‘Wasap’ para coordinar su ingreso a los partidos, ella le coqueteó y empezó a escribirle a cualquier hora. Como le traía problemas en casa, el dirigente la bloqueó y decidió que ya no entre al estadio. Curuju... Me voy, soy fuga.

