Rusia 2018: ‘Depredador’ habría recibido 400 mil dólares por clasificación al Mundial

Del saque somos carnecita... Cacharrero que parte a cacharrero, que no se arañe. Hay piedrones y piedrones. Los sonsos y volteadores. Hay un pelotero argentino, a quien nadie le conoce equipo, que ha oficializado su relación con una ‘colocha’ que antes salía con un arquero ‘rapidito’. Y eso que el ‘gaucho’ se tomó su tiempo para darle su lugar y hacerlo público, pero fue por las santas hueveras. Muestran fotos en las redes, ella su anillo y todo de maravillas cuando están juntitos. El problema es que cuando el muchacho no la ve, suelta la marca. Allí aparece un ‘9’ que lo hace parecer un ‘Reno’. La guapita no puede con su genio y superintensa, lo timbra y timbra al chamaquito de un club con nombre de playa de La Punta. El patita es grandazo, arreglado, con monedas y solo le para balón cuando le provoca. La tiene bien tarifada. Ayayayayay...



Hay un runrún fuerte de que el ‘Depredador’ es el que más ha chapado billete por la clasificación para Rusia 2018. Habría recibido 400 mil dólares porque la repartición ha sido por escala. El hombre es el que más presencia tuvo en partidos de las Eliminatorias. Luego lo seguiría la ‘Sombra’. Están en lista hasta los que sudaron cinco minutos. O sea que Pizarro y todos los marginados también llevan algo pa’ casita. La firme que Paolo, por calidad y nivel, también merece ese premio. Por lo menos allí hay un drilo para los abogados que lo habrán asaltado a mano armada por sus servicios. Así es...



La verídica que lo del ‘Profesor’ que ha traído a su yerno a la Vicky, no me parece bueno ni saludable. Esperó campeonar para tener crédito y traer a un familiar al camarín. ¿Ustedes cómo creen que lo ven en el grupo? A este chico no lo conocen ni en las chacras de Uruguay y es un fichaje para Copa Libertadores. Nunca he leído que Guardiola, Mourinho ni siquiera Simeone, cuyo hijo es un centrodelantero rankeado, lleven un pariente a su trabajo. Asu...



Tremendo quinceañero de la sobrina del ‘León’ Zambrano, el último viernes. Todo elegante: local, música, comida, bocaditos y trago. Tocaron Josimar y su Yambú, La Segovia, Renzo Padilla, César Vega, la gente de ‘Yo soy’ como Gilberto Santa Rosa, J. Balbin y ‘Zambo’ Cavero. La coreografía del ‘Tigre’ con su hija fue de ‘Zumba’. La firme que mi causa Marquitos cree que baila, pero es una mezcla del ‘Puma’ con ‘Giselo’. Es decir, tiene dos empanadas en los oídos, aunque es entusiasta. Asistieron Nicola, Angie, Gino, Melissa Klug, Evelyn Vela, Koki Belaunde, Grasse Becerra, Sara Manrique y otros de la farándula. De rompe... Me voy, soy fuga.