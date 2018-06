Rusia 2018: Paolo Guerrero debe estar preparado mentalmente para recibir codazos, patadas y hasta tocaditas

Del saque somos carnecita... Tengo listos mi laptop y smartphone. He borrados mis videos de salsa, fotitos con flaquitas que siempre me buscan y todo aquello que ocupe espacio en mi memoria. Ahora solo hay imágenes de los goles del francés Griezmann, las jugadas del danés Eriksen y las tácticas que alistan los ‘canguros’ australianos. Los tengo bien chequeados, he realizado más análisis que un laboratorio, sé hasta por dónde caminan. No quiero que nadie me sorprenda ni me floree en Rusia. Soy fanático de mi selección, pero mi labor como periodista está primero. Así es...

Me despierto en la madrugada y parezco un loquito. Apunto en una hoja mis estrategias para ganarle a Dinamarca. De ley hay que anular a Eriksen. Creo que Tapia, Yotún y Flores pueden alternarse para ‘rascarlo’. Gareca solo tiene una duda: Carrillo o Farfán. Para mí, la ‘Culebra’ debería arrancar y así mantengo el esquema de las Eliminatorias. Contra Suecia, con ‘Foquita’ y Paolo no generamos mucho. André dará velocidad y desgastará a los rivales. Jefferson sería una buena arma para atacar con los defensas desgastados. Su potencia, en el complemento, podría ser determinante. Y no va cher...

Paolo Guerrero debe estar preparado mentalmente para recibir codazos, patadas, puñetes, mordidas, palabritas y tocaditas. Que nada lo saque del partido. Es nuestra principal arma y todos lo van a provocar. Los rivales ya lo estudiaron y saben que a veces se ofusca rápido. El trabajo psicológico también es importante a estas alturas. Hay que saber jugar con todas las armas. Curuju...

Increíble lo que pasó con España. El técnico se dejó convencer por un billetazo y traicionó sus ideales. Al seleccionador de Alemania, Joachim Löw, Real Madrid le propuso dirigir al club, pero el DT los choteó: “No, estoy concentrado con mi país”. En cambio, Lopetegui en ‘one’ se regaló y aceptó. Por eso le dieron una patada en las cuatro letras. Regresó a España y los chapetones ya se la juraron. Asuuuuu... Me voy, soy fuga.