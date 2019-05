El Ruso se reconcilió con la Reina del toto y le ha contratado al productor de Maluma para que se encargue de su carrera

Del saque somos carnecita. .. La verdad que me resisto a creer que el ‘Loco’ se vaya a sentar en el ‘sillón rojo’, donde lo hicieron puré con su familia a tal punto que pudo perder su matrimonio por las declaraciones de una ‘colita’. Quiero pensar que es solo un rumor. Ni los 150 mil soles que dicen que le pagarían ni toda la plata del mundo es suficiente para comprar la dignidad. Imagino que tantos años en Europa han servido para ahorrar y no caer tan bajo. Además, ese billete se lo gastará en un mes con su ritmo de vida. Yo prefiero comer arroz con huevo antes de ventilar mi vida privada, mis cosas. Si estás ‘michi michi’, recurséate, pídele un centro a Pizarro o Guerrero, pero no a Farfán. Rexuxa...



Confirmado, el ‘Ruso’ se reconcilió con la ‘Reina del toto’. El zambito y la cantante hace mucho vienen conversando, wasapeando. Él, para demostrar cuánto la quiere, le ha contratado al productor de Maluma para que se encargue de su carrera. Otra vez empezó a invertir. Es su fuerte, su ‘sex appeal’. Ojalá esta vez no le fallen. Ayayayayay...



Los papás del ‘León’ han viajado a Suiza. Es que el Basilea definirá la ‘Copa’ este domingo. El zaguero les compró pasajes en primera clase, porque quiere tenerlos cerca para entrar con buena vibra al partido. Si campeona, será un puñal para todos esos ‘mala leche’ que lo quieren fuera de la selección. Y no va a ser...



Me avisan que en Ate todo es ‘made in Chile’. Los dirigentes botaron al kinesiólogo y han traído a uno de allá para que lo reemplace. Eso sí, le pagan el alquiler de su depa y su sueldo es mucho mayor que el del anterior, que chapaba un sencillo. Así no es... Me voy, soy fuga.