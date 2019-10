Del saque somos carnecita. .. Yo soy rosado neto, al rojo. Y mañana es un partido crucial si queremos seguir en Primera división. Así que los chalacos no me vengan con que la entrada está cara. Una ‘mano’ o un ‘ferro’ no es ni mela si algunos revientan la billetera en ‘Barranco Bar’, otros en mantener trampitas y también hay de los que gastan en caprichitos de ropero, ‘achote’ y engreimientos. Una etiqueta negra está 400 soles en los salsódromos, discotecas y calladitos pagan. Así que el ‘Miguel Grau’ debe reventar de chalacos. Adentro y afuera. El Sport Boys es la imagen, patrimonio del Callao. Y vamos a estar atentos con Diego Haro. Que recuerde que va a dirigir en el primer puerto y no en un campeonato de barrio. Todas las semanas le cobran penales a favor de la ‘U’. Sí, señores...



Ya me contaron que el ‘Ruso’ sigue impresionando a su salsera. Ahora le ha dado las llaves de su ‘depa’ en Barranco, donde un tiempo vivió el ‘Primo alcahuete’. Ella entra y sale sin avisar. Cuidado que un día de estos aparece de portero en el condominio uno que tapaba en la Copa Perú. Curuju...



Hay un runrún de que el zambito que armó una fiesta de terror es bien generoso con la señorita de Villacampa. Ella luce muebles y artefactos nuevos en casita y es raro, porque no trabaja y además, su familia tampoco. Todos aseguran que el delantero hace tiempo está consintiéndola. Provecho...



Me pasan la voz de que el ‘Chato’ de la selección estuvo el jueves comiendo harto cebiche en un local de La Vicky, al frente de Matute. Ni bien entró, no lo aclamaron como otras veces, tampoco lo silbaron, pero sí lo ignoraron. Solo un tío mayorcito se acercó y le recomendó que se porte bien. El volante solo sonrió, se tomó la foto de rigor y se sentó a comer. Así es...



Por si acaso, el hijo del ‘Potón’, ya cumplió 14 años y se va un mes a los ‘yunaites’ a probar suerte en un club. En el Perú estaba en la ‘Franja’, pero como no pagan la inscripción a los torneos y encima los chamaquitos tienen que comprarse uniforme, prefirió buscar suerte por allá. Rexuxa...



Me voy, soy fuga.