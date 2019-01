A Russo se le trae para hacer un buen papel en la Copa, el hincha está cansado de tantos papelones internacionales 

Del saque somos carnecita... Llegó Miguel Ángel Russo a Matute y el reto más importante es hacer un buen papel en la Copa Libertadores. Para eso se le trae, por su currículum y por eso se ha soltado un buen billete. A mí no me vengan con el ‘floro’ que solo viene a ganar el torneo local, porque para eso hasta el ‘Profesor’ jugando feo logró alzar el título y estuvo cerca del ‘Bi’. El hincha está cansado de tantos papelones internacionales. La tarea no será sencilla, pero el técnico ya fue campeón con Boca y es un zorro viejo. Vamos a ver...

Así que el brazo derecho del ‘Gordito’ en San Luis salió a decir que todo marcha en orden, que no hubo despilfarro y que las cuentas están en azul. O sea, los documentos que encontró la Fiscalía están por las ‘santas hueveras’. Así como defiende a su ‘patrón’ debería explicar que hace poco un abogado fue a cobrar sus honorarios, que llegaban a los 50 mil cocos, y no quisieron pagarle porque no había money. Ayayayay...

La verídica que no entiendo a algunos chibolos de la pelotita. El chamaco Marcos López, revelación del 2018, con gran futuro, a punto de disputar el Sudamericano Sub-20 y mostrarse en la Copa Libertadores con los rimenses, acaba de irse a la Liga de Estados Unidos, donde los defensas son tan malos que te regalan la pelota para que hagas gol. Me imagino que algún ‘buitre’ le pintó pajaritos. Francamente no me parece la mejor decisión. Algunos empresarios con tal de chapar sus buenos verdes se olvidan de qué es lo mejor para la carrera del futbolista. La firme que ese muchacho está para Europa. Y no va cher... Me voy, soy fuga.