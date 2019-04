Russo seguirá viviendo de la Copa Libertadores que levantó con Boca, con eso tiene para el resto de su existencia

Del saque somos carnecita. .. “El partido cambia cuando ingresa D’Alessandro. Nosotros estamos en otro nivel, no tenemos este tipo de jugadores. La diferencia es la categoría del rival y contra eso es muy difícil jugar”. Así habló Miguel Ángel Russo que destacó al ‘Cabezón’ de 38 años, tras perder 1-0 contra el Internacional de Paolo Guerrero. Mucho ‘floro’ y su barreta la resumo todo con un: ‘somos una mela, un mamarracho, no tengo nada en el equipo, hay puros estafadores’. Así de sencillo. Lo que me llama la atención es que recién se ha dado cuenta después de cobrar cuatro meses y recibir prima. Raro que en un mundo globalizado, de tecnología, no se haya enterado de las limitaciones del plantel. Seguirá viviendo de la Copa Libertadores que levantó con Boca Juniors. Con eso tiene para el resto de su existencia. Un ejemplo: hace algunos años, el Leicester, con un presupuesto precario, campeonó en la Premier League del City, United, Chelsea, Arsenal, Everton y casi todos los clubes que lo superaban en billete. Yo valoro un entrenador cuando le saca lo mejor a sus pupilos, los potencia. El ‘Cholo’ Simeone hace que todos se identifiquen con su proyecto, así no nos guste su estilo en la cancha. Este es el único país donde los extranjeros nos agarran de giles, de sonsos. Dos Vivas dirigen en el Perú. Al ‘Alcanzapelotas’ lo tratan como rankeado y su equipo da pena en la Copa, y el de provincia hace sus pininos con un buen sueldo. Rexuxa...



La firme que los técnicos extranjeros son atropelladores al mango. Uno que descendió el año pasado con un cuadro huaracino y después se fue al Cusco, ahora se va los fines de semana a hospedarse en un hotel de Trujillo. Allí está agazapado, esperando que ‘Polaquito’ resbale para chapar el buzo. Lo que no sabe ‘Nogana’ es que su compatriota, ‘Julinho viejo’, también llamó a los dirigentes para ofrecerse. Huuuummmm...



Lo vi al ‘Cóndor’, plan de una de la tarde del sábado pasado, en la cuadra 3 del jirón Aurelio Souza en Barranco. Se acercó a una tía que vende cebiche en su carretilla y le pidió un plato de 5 soles. Le echó harto ají porque la noche anterior había estado ‘liquidando’ como en sus mejores tiempos. Curuju...



Lo ‘Trolearon’ al ‘Conejo gordo’. Un cibernauta lo amenazó con mostrar una foto suya en la barra de la ‘U’, pero el empresario -comentarista respondió que no sea mentiroso y murió negado. Pero el patita insistió y le dijo que le apostaba los 100 mil dólares que le quitó a Elio a que tiene la prueba. Ayayayay... Me voy, soy fuga