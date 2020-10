Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Ya me contaron que botaron de Matute al ‘colocho’ que se caía solo. La más triste es Wendy, una anfitriona de Surquillo. Ahora ya no sabe quién la va a mantener y pagarle el ‘depa’. El pelotero se acercó a despedirse y dizque ha prometido llevársela. Ese tango es antiguo. Alguna ‘muela’ le inventa antes de marcharse. Curuju...

Ese zambito que se hizo el peinado de Osuna está llame y llame a una mamacita de Santa Catalina, que el confinamiento la agarró en Máncora. La timbra, le ofrece de todo, pero ella se cansó de que sea intenso y ya le advirtió que si insiste va a publicar las conversaciones. El chamaco no se da por vencido. Cuidado que este morocho ya tuvo problemas con la ley por armar tonos que terminan en tragedia. Nooooo...

El ‘Amigo de Marco Antonio’ es especialista en ‘liquidar’ solito. Al hombre, antes de la pandemia, se le escapaban los vuelos por culpa de los ‘embotellamientos’ que no lo dejaban llegar a tiempo. Y por el mismo motivo ya se perdió dos reuniones por Zoom. Cuando chapa la botella, lo último que le preocupa es trabajar. Rexuxa...

La casita de la mamita del ‘Potrillo’ Escobar, que murió en el Fokker, se incendió. Está ubicada en Barrios Altos y se redujo a cenizas. Ojalá que los dirigentes se porten con la doña. Si tienen para pagarle a esos malos que dan pena en la Copa, que apoyen a la progenitora del delantero. Y no va a ser...

Hoy, plan de una de la tarde, bajaré a la cuadra dos de la Calle Lima, en La Perla, donde se come el mejor pollo al cilindro y caja china todos los sábados y domingos. Lleven monedas porque la gente repite y no hay fiado ni préstamos. Tampoco le paran bola a los ‘camarones’ y los ‘picadores’ más pallares con tallarines. Es cerquita de donde vive Dagoberto Goyzueta, ex Sport Boys. Harto pelotero y ‘coqueto’ por esa zona. Así es... Me voy, soy fuga.