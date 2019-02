Sampaoli puede repotenciar a Cuevita, hacerlo más decisivo en el juego, ojalá aproveche la oportunidad

Del saque somos carnecita.. . Me preguntan si ‘Cuevita’ hizo bien en dejar Independiente por Santos de Brasil. Para mí, los dos son equipos grandes, con historia y en cualquiera iba a estar en la mira de los empresarios. El ‘Diablo’ le ofreció todo lo que podía darle de salario, pero el ‘Peixe’ puso más billete en la mesa. ‘Aladino’ se hizo el loco con los argentinos y decidió por su mejoría económica. Ojalá que aproveche la oportunidad, porque tendrá el respaldo de Sampaoli como técnico, que lo puede repotenciar, hacerlo más decisivo en el juego y cambiarle ese chip que lo ha llevado a hacer la del ‘Chavo’ en los últimos meses. Esperamos que así sea...

Después de ver la presentación de los equipos ‘grandes’, me quedo con el plantel de Alianza Lima. Mejor reforzado, con cambios en su estilo de juego, un técnico que sabe muy bien lo que quiere. Solo queda que la haga en la Copa, porque para el torneo local creo que se llevará de encuentro a varios. La ‘U’, repito, solo llega a armar un once competitivo, el problema será cuando mire la banca. A los celestes los veo en un nivel menor al que se les vio en el último tramo de la temporada anterior. La pregunta es: ¿quien hará goleador a Herrera? Costa, el que lo alimentaba, ya no está y Marcos López, el tubo de escape, también emigró. Y hasta ahora no veo quién pueda hacerlo famoso. Ojalá le den más oportunidades a chicos como Freddy Castro, que en los pocos minutos que entró a la cancha, me llenó los ojos. Y la ‘Misilera’ sí es para preocuparse, sin nombres, sin juego, sin chispa. Hummmm...

La firme que el ‘Turco’ estuvo en otro Sudamericano Sub-20. “Fuimos protagonistas en todos los partidos’” dijo. Le recuerdo que le ganamos a Uruguay con un penal regalado y en los demás partidos nunca tuvimos un buen juego colectivo. Sus dos años de trabajo con el plantel fueron una mazamorra y los rivales nos vieron y se comieron un pan con mermelada. Encima, me cuentan que este parrillero le hizo la vida imposible a ‘Jota Jota’ para poner a dos paisanos por la mitad del sueldo del entrenador que nos clasificó a un Mundial de menores. Por eso estamos como estamos. Ayayayay... Me voy, soy fuga.