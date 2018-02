Por San Valentín, los tramposos están cardíacos, nerviosos y muñequeados

Del saque somos carnecita… La firme que ayer, en la víspera de ‘San Valentín’, me atormentaron las llamadas y wasap. Y la verídica que me duele todo como para arriesgar. Uno ya no es chibolo. Hoy los tramposos están cardíacos, nerviosos y muñequeados. Pendientes del celular y solo se lo sacan del bolsillo en una terciada. Algunos lo apagan, otros bloquean números y los de empuje lo ponen en silenciador. Yo no me hago problemas. Lo dejó sin batería y le saco el chip. Quiero vivir en paz, tranquilito, sin sobresaltos y con la familia al lado. Y no va a cher...



Ya me contaron que la ‘Clonadora’ anda calladita. Se hace la loca y ya tuvo una escapada con el zambo que la ‘Reina del totó’ le jugó mal. Por ahora, es reservada, no suelta fotos de las ciudades que conoció en Europa, pero su silencio va a durar poco. Es cuestión de días. La fulería tarde o temprano le gana. Ayayayay...



Lo vi a Junior Ponce muy amoroso , comprando peluches en el Mall de Salaverry. El domingo, plan de 5 de la tarde, se fue a varios ‘huecos’ del Centro Comercial y se llevó recuerditos por ‘San Valentín’. No se movilizó con su nave, tomó un taxi que lo llevó hasta Villa El Salvador. Como dice Galdós, lo reciben, lo meten en una bolsa, lo ubican en la parte alta de una cómoda y ya fue. El mejor regalo es un ‘partido’ con hartos ‘goles’ y que se define por ‘penales’. Curuju…



La escuela de técnicos, ubicada a la espalda de Javier Prado, tiene un director que el bravo lo quiere botar. Dizque el patita ha inaugurado un colegio y encima ha abierto un restaurante en Santa Anita. Ahora todos le cantan la de Frankie Ruiz: ‘Y cómo lo hace’… Me voy, soy fuga.

