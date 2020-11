Del saque somos carnecita... Se fue el capitán, leyenda, inmortal, rebelde y revolucionario. Diego Armando Maradona encarna al niño que soñaba con ser futbolista. Al pibe que se imaginaba llevándose a todos y haciendo un gol decisivo en un Mundial. Y él lo hizo realidad como en un cuento de hadas. Con sus dos goles a Inglaterra y después levantando la Copa del Mundo. El ‘Pelusa’ era argentino, nunca lo vi de cerca, pero era parte de mi familia. Siempre en las conversaciones en la mesa, en el debate de la esquina y ‘vestuario’ de la pista, fulbito o pelota. Messi, Pelé, Cruyff, Di Stefano siempre en la polémica. El ‘Pelusa’ es único y dejen de compararlo. Sí, señores...

Lo defendía como si fuese mi hermano y no tenía mi sangre. Pero lo disfruté tanto, me dio tantas alegrías, que sus errores me provocaban bronca, pero nunca odio. Lo amo porque es como yo. Es blanco o negro. Callejero y mataba por los suyos. Simplemente, te doy las gracias eternas. Que en el cielo encuentres la paz que no tuviste en la tierra. Sí, señores...

La baja pica y cuidado que Alianza se va pa’ La Habana. Falta una fecha y junto a Grau, Stein y Cantolao se juegan su permanencia en Primera este sábado. Cuatro equipos y dos descienden. La firme que a los de Matute los noto ‘tiki tiki’. El tema mental les está triturando el cerebro. Parece que los jugadores tienen plomo en las piernas. No me extrañaría que pasado mañana les ocurriera lo que le pasó a River Plate hace algunos años. Sería terrible para la mitad del país. Curuju... Me voy, soy fuga.