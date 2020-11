Del saque somos carnecita... La firme que en la selección nadie tiene el puesto ganado, quizá por ahí el único sea Paolo Guerrero. Los demás tienen que sudarla. Lo importante es y será el grupo. No pensemos que la llegada de Gianluca Lapadula le va a quitar el puesto a un compañero. A más competencia interna, mayor será el esfuerzo individual y el crecimiento de los jugadores. ¿Se imaginan una dupla de ataque Guerrero-Lapadula? Gareca tendrá mas variantes en su esquema con Ruidíaz, Farfán, Aldair Rodríguez y ‘Culebra’ Carrillo. Velocidad, choque y gol. Y en la zaga tenemos a Zambrano, Abram, Araujo, Santamaría y ahora Rhyner. ¿Por qué no pensar en una dupla Zambrano-Rhyner? ¿Acaso eso no beneficia a la ‘Blanquirroja’? Se trata de fortalecer el equipo, hacerlo más competitivo y duro para los rivales. Esa es la ‘chamba’ del ‘Tigre’. Sí, señores...

La ausencia de la ‘Foquita’ es una gran baja para el equipo. Por su jerarquía. Pero lo necesitamos al cien por ciento, recuperado y que vuelva a jugar como lo hizo ante Brasil. Tras la operación a la que se someterá, tendrá una para de 45 días. Ojalá que esté totalmente recuperado para los duelos de marzo ante Bolivia y Venezuela, donde deberíamos sumar seis puntos. Ojo que el próximo año también habrá Copa América y hay una revancha pendiente. Para esos torneos no puedes estar a media caña, más aún cuando a la ‘Bicolor’ no le sobra universo para escoger. Con Farfán, Paolo, Lapadula y Carrillo en buen momento, nos mirarán de otra manera. Así es...

Qué feo cómo terminó el ‘Comandante’ en La Vicky. Venía de fracasar en Colo Colo y aceptó el buzo de un equipo sin googlear a los ‘angelitos’ que iba a dirigir. Encima encontró un equipo partido. Los chibolos no le perdonan a algunos ‘referentes’ cuando se hicieron los ‘giles’ a la hora de la rebaja de sueldos y nadie sacó cara por ellos. Tendrán que hacer milagros para salvarse de la baja y preparar una reingeniería en el 2021. El primero en la lista negra debería ser ese parrillero que estuvo varios años en San Luis y lo único que hizo fue recomendar a sus paisanos. Qué palta...

Me voy, soy fuga.