Del saque somos carnecita... Se me cayó el ‘Tigre’. Ahora salió a defender a Jefferson y Corzo y dice que los protocolos de bioseguridad son excesivos. Parece que le cortaron la luz, no tiene Internet o se olvidó de leer los diarios y ver que cada día mueren hasta más de 400 personas por contagios del ‘bicho’. O sea, para el ‘pelucón’ los futbolistas deben tener una vida privada distinta al resto del mundo. Hay muchos que no salen de sus casas hace más de un año, otros son obligados a cerrar sus negocios por la cuarentena y los peloteros, que tienen que ser ejemplo dentro y fuera de la cancha como él mismo dijo, deben tener normas más blandas. Parece que los ‘verdes’ le están tapando los ojos...

PUEDES LEER: Jefferson Farfán podría haber roto protocolos tras difusión de video con personas y bebidas

La firme que la ‘Foca’ está recontragrande para estar pidiendo disculpas por su error. No es un joven que recién aparece. Tiene trayectoria, experiencia, jerarquía y está en los últimos años de su carrera. No basta con ser ‘estrella’ dentro de la cancha. Ya no está para tonterías. Así es...

Hoy arranca la etapa brava de Copa Libertadores y Sudamericana. Cristal debuta con Sao Paulo y es hora que el verso de la ‘Mosca’ se plasme en resultados. Su equipo es el que mejor está jugando en la Liga 1, pero eso muchas veces no alcanza a nivel internacional. Melgar empieza con los chamos del Metropolitano y hay que aprovechar cada error del rival. La hinchada está harta de papelones. Sí, señores...

Un consejo hasta de un conejo para el ‘Pepón’. Si no se pone las pilas, le pueden dar forata. Hace días que al ‘men’ del club lo están timbrando varios que se regalan por el buzo y con menos sueldo que el actual técnico. Dicen que la mayoría son parrilleros que trabajan en pared con empresarios que son tremendos ‘buitres’. Qué feo... Me voy, soy fuga.