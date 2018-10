El amistoso con EE.UU dejó claras dos cosas: hay jugadores que son buenos en sus clubes, pero no para la selección

Del saque somos carnecita. .. El amistoso con Estados Unidos dejó claras dos cosas: hay jugadores que son buenos en sus clubes, pero no para la selección. Segundo, hay que encontrar urgente un ‘9’ para reemplazar a Paolo. Para algunos, la vida te da solo una oportunidad y tienes que estar preparado para aprovechar tus cinco minutos. Ante los gringos, varios dejaron escapar su chance. La ‘Pulga’ y Yordy son muy livianitos para la alta competencia. En Eliminatorias y Mundial chocas con defensas criminales que miden hasta 1.90 y la más baja te la ponen por el cuello. Ojo que no los lapido como futbolistas, pero creo que no están para ser titulares en la ‘Blanquirroja’. Para eso sirven los amistosos, para ver el material que se tiene. Andy Polo debe confirmar su nivel , seguir creciendo y es una buena alternativa. Rápido, sin miedo, encarador. Así lo queremos ver. Así es...

Recuerdo cuando en las últimas Eliminatorias le tocó debutar a Miguel Araujo. Se lesionó Abram apenas a los 17’ y entró a un partido caliente ante Ecuador en Lima, donde teníamos la obligación de ganar. Había muchas dudas por su desempeño, pero el zaguero tuvo una actuación notable y tapó muchas bocas. Se fajó con el ‘toro’ de Felipe Caicedo y alivió el trabajo de la ‘Sombra’ Ramos. Un futbolista puede tener una mala noche, pero la jerarquía no es algo que se compra en la farmacia. Un verdadero seleccionado debe jugar como si fuera una final o el último partido de su vida. Si alguien no lo siente así, mejor que se quede en su club. Y no va cher...

Callens hizo una autocrítica y dijo que seguirá trabajando. La firme que veo difícil que Gareca le dé otra chance, por más que haya dicho que el central tuvo una buena actuación. Otro es Sergio Peña, que así con su juego veo a otros en el torneo y aún no les dan una oportunidad. Todavía me pregunto por qué convocaron a Calcaterra, si se llama a un nacionalizado es porque marca la diferencia y el volante no le hace ni cosquillas a Tapia, Aquino o al mismo Cartagena. Eso sí, me hubiese gustado ver al ‘Chaval’ Benavente todo un partido y de enganche, en lugar de Cueva. Ojalá la tenga. Curuju... Me voy, soy fuga.