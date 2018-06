Selección peruana: El análisis de 'El Bombardero' de la bicolor en Rusia 2018

Del saque es carnecita... La firme que Ricardo Gareca es ‘marca Perú’. Es un cholo más. Para los niños es su mazamorra morada. Para los antiguos, un pisco sour. Las mujeres lo ven como un picarón con su miel de chancaca. No te metas con el ‘Tigre’, porque está más protegido que el papa Francisco. El pueblo quiere su renovación y no entra en razones, porque ha sido perfecto quedar quintos en las Eliminatorias, superar a Nueva Zelanda en el repechaje y marcharnos eliminados en primera ronda del Mundial. Sí, señores...



La resaca de nuestra participación en Rusia deja algunas conclusiones. Con Dinamarca fuimos superiores en el juego, pero perdimos -a mi parecer- por dar la ventaja de no hacer arrancar a Guerrero. Contra Francia, guerreamos con el corazón y punto. Solo en el primer tiempo nos generaron 6 o 7 situaciones de peligro. Nos pulsearon, midieron la temperatura, la presión, porque no les hicimos ni cosquillas. Y con Australia pasamos apuros en los 90 minutos, con la diferencia que fuimos efectivos y finos de cara al arco. Aquí no hay que hablar de tácticas ni sacar raíz cuadrada de ‘ni mela’. En el colectivo, no aprobamos. En los resultados, menos. Entiendo que la prolongación de contrato para el cuerpo técnico es un premio por ir a una Copa del Mundo después de 36 años. Así es...



Muchos dirán que he amanecido frío e indiferente con la selección . Y no es verdad. Yo doy la vida por mi país. Soy un fanático más en la tribuna. Pero en mi chamba, ya cambia la óptica. Es como si me echaran timolina para que me baje la fiebre. Estoy convencido de que hemos crecido en nivel, en comparación con otros procesos. Pero este exceso de amor a la Blanquirroja nos puede nublar y hacer mucho daño para Qatar 2022. Los jóvenes con condiciones y diamantes en bruto verán que lloramos y celebramos derrotas, creerán que es normal. Nos costó más de tres décadas sacarnos el chip de perdedores como para caer nuevamente en el pozo. Alentar, apoyar y cantar el ‘Contigo Perú’ en los estadios es una cosa, otra es formar una mentalidad conformista. La valla hay que ponerla alta. Ganarle -ya eliminados- a Australia no significa que somos un ‘dream team’. Hay que trabajar el triple para que este sueño continúe dentro de 4 años. Curuju...



La verídica que el único que perdió en Sochi es un zaguero que vende diamantes y tenía fama de peleador callejero sin ley. Es el mismo que cacharrea en ‘Barranco Bar’ y discotecas de la capital. Hay un runrún fuerte de que en la madrugada del partido, lo privaron. Así que se acabó el mito de karateca, ‘parador’, de ser bravo en la UFC. ‘Parchó’ a dos rusos en una discoteca y cobró hasta su jubilación. Le aconsejaron, en el local, que pida su Uber y cuando salió encontró a los blancos parados en el taxi. Quiso arreglar y en ‘one’ lo durmieron. No sé si con una patada voladora o un ‘mameyazo’. Un causa lo defendió, porque lo iban a rematar. Él estaba abollando a uno y el otro -de pronto- le metió un tabazo en el ojo y acabó globo. El defensa estuvo con lentes ayer en el aeropuerto, donde se embarcó de vuelta. Asuuuu... Me voy, soy fuga.



REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE